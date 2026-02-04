Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в феврале посетить Австралию, чтобы заключить соглашение в сфере безопасности и торговли, сообщил Politico источник, знакомый с переговорами.
По словам другого источника, ее поездка пройдет после встречи в Брюсселе еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с его австралийским коллегой Доном Фарреллом. Встреча запланирована на следующей неделе. Оба источника уточнили, что графики пока предварительные.
ЕС и Канберра намерены возобновить торговые переговоры, сорвавшиеся в конце 2023 года из‑за разногласий по квотам на говядину и баранину. Переговоры годами задерживались также из‑за споров вокруг маркировки продукции европейского происхождения, а именно географических указаний. Как уточнил первый источник, квоты все еще обсуждаются.
По данным австралийского цифрового издания The Nightly, фон дер Ляйен отправится в Австралию сразу после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии 13–15 февраля.
Источники газеты в Брюсселе и Канберре отмечают, что фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерены подписать пакет партнерских соглашений, который будет охватывать не только торговлю.
Дополнительные договоренности, как ожидается, могут включать партнерства в сфере безопасности и обороны в рамках масштабной европейской программы перевооружения, а также сотрудничество по австралийским критически важным минералам.
Ожидается, что соглашение с Австралией будет похоже на договоренность ЕС и Индии, объявленную в Нью‑Дели, уточняет издание. Там основной упор был сделан на усиление оборонного сотрудничества и на согласование подходов к общим угрозам, пишет The Nightly.
Европейский союз и Индия согласовали договор о свободной торговле 27 января после почти 20 лет переговоров. Согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв свой огромный рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС, отмечала The Times of India. Кроме того, пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.
В целом 96,6% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам, указывало издание.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов