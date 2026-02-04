Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

Фон дер Ляйен должна полететь в Австралию во второй половине месяца. Ожидается, что сделка помимо торговли затронет партнерства в сфере безопасности и обороны, а также сотрудничество по австралийским критически важным минералам

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в феврале посетить Австралию, чтобы заключить соглашение в сфере безопасности и торговли, сообщил Politico источник, знакомый с переговорами.

По словам другого источника, ее поездка пройдет после встречи в Брюсселе еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с его австралийским коллегой Доном Фарреллом. Встреча запланирована на следующей неделе. Оба источника уточнили, что графики пока предварительные.

ЕС и Канберра намерены возобновить торговые переговоры, сорвавшиеся в конце 2023 года из‑за разногласий по квотам на говядину и баранину. Переговоры годами задерживались также из‑за споров вокруг маркировки продукции европейского происхождения, а именно географических указаний. Как уточнил первый источник, квоты все еще обсуждаются.

По данным австралийского цифрового издания The Nightly, фон дер Ляйен отправится в Австралию сразу после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии 13–15 февраля.

Источники газеты в Брюсселе и Канберре отмечают, что фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерены подписать пакет партнерских соглашений, который будет охватывать не только торговлю.

Дополнительные договоренности, как ожидается, могут включать партнерства в сфере безопасности и обороны в рамках масштабной европейской программы перевооружения, а также сотрудничество по австралийским критически важным минералам.

Ожидается, что соглашение с Австралией будет похоже на договоренность ЕС и Индии, объявленную в Нью‑Дели, уточняет издание. Там основной упор был сделан на усиление оборонного сотрудничества и на согласование подходов к общим угрозам, пишет The Nightly.

Европейский союз и Индия согласовали договор о свободной торговле 27 января после почти 20 лет переговоров. Согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв свой огромный рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС, отмечала The Times of India. Кроме того, пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

В целом 96,6% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам, указывало издание.