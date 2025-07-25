Британия и Австралия заключили полувековой договор об атомных подлодках

Британия и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подлодок. Соглашение является двусторонним. США, которые также входят в оборонный альянс, в июне решили пересмотреть партнерство

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Правительства Великобритании и Австралии заключили новое соглашение на 50 лет о сотрудничестве в рамках оборонного партнерства AUKUS по строительству подводных лодок. По оценкам британских властей, договор позволит увеличить экспортный потенциал между двумя странами до £20 млрд ($27,1 млрд) в ближайшие 25 лет и создать более 7 тыс. рабочих мест.

«Этот исторический договор подтверждает наши обязательства в рамках программы AUKUS на следующие полвека. Мы обеспечим высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места для десятков тысяч людей как в Великобритании, так и в Австралии», — прокомментировал британский министр обороны Джон Хили.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отметил, что новый двусторонний договор «защищает свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». Именно так наше правительство реализует план перемен, защищая нашу национальную безопасность и стабильность», — добавил он.

Речь идет об атомных ударных подводных лодках SSN-Aukus, которые должны поступить на вооружение Королевского флота Великобритании в конце 2030-х годов. Согласно условиям сделки, эксплуатировать SSN-Aukus будут как британский, так и австралийский флоты, а инвестиции на создание рабочих мест будут направлены в основном на верфи в Дерби и Барроу-ин-Фернесс.

AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Создан в сентябре 2021 года. Аббревиатура AUKUS расшифровывается по первым буквам названий трех страны. По мнению большинства экспертов, альянс направлен на сдерживание Китая в Южно-Китайском море.

В июне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа решила пересмотреть соглашение с Великобританией и Австралией, чтобы проверить его на соответствие принципу «Америка прежде всего». Газета отмечала, что архитектором AUKUS был прежде всего бывший американский президент Джо Байден. Демократы выступили против отказа от трехстороннего партнерства, заявив, что выход из оборонного альянса «еще больше подорвет репутацию Америки».