 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Британия и Австралия заключили полувековой договор об атомных подлодках

Британия и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подлодок. Соглашение является двусторонним. США, которые также входят в оборонный альянс, в июне решили пересмотреть партнерство
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Правительства Великобритании и Австралии заключили новое соглашение на 50 лет о сотрудничестве в рамках оборонного партнерства AUKUS по строительству подводных лодок. По оценкам британских властей, договор позволит увеличить экспортный потенциал между двумя странами до £20 млрд ($27,1 млрд) в ближайшие 25 лет и создать более 7 тыс. рабочих мест.

«Этот исторический договор подтверждает наши обязательства в рамках программы AUKUS на следующие полвека. Мы обеспечим высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места для десятков тысяч людей как в Великобритании, так и в Австралии», — прокомментировал британский министр обороны Джон Хили.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отметил, что новый двусторонний договор «защищает свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». Именно так наше правительство реализует план перемен, защищая нашу национальную безопасность и стабильность», — добавил он.

AUKUS — для чего был создан союз и какие цели преследует
База знаний
Фото:Leon Neal / Getty Images

Речь идет об атомных ударных подводных лодках SSN-Aukus, которые должны поступить на вооружение Королевского флота Великобритании в конце 2030-х годов. Согласно условиям сделки, эксплуатировать SSN-Aukus будут как британский, так и австралийский флоты, а инвестиции на создание рабочих мест будут направлены в основном на верфи в Дерби и Барроу-ин-Фернесс.

AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Создан в сентябре 2021 года. Аббревиатура AUKUS расшифровывается по первым буквам названий трех страны. По мнению большинства экспертов, альянс направлен на сдерживание Китая в Южно-Китайском море.

В июне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа решила пересмотреть соглашение с Великобританией и Австралией, чтобы проверить его на соответствие принципу «Америка прежде всего». Газета отмечала, что архитектором AUKUS был прежде всего бывший американский президент Джо Байден. Демократы выступили против отказа от трехстороннего партнерства, заявив, что выход из оборонного альянса «еще больше подорвет репутацию Америки».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Великобритания Австралия США AUKUS АПЛ (атомная подводная лодка)
Материалы по теме
FT узнала, что Британия подтолкнула США отложить вторжение в Ирак
Политика
UK Defence Journal узнал о размещении ядерных бомб США в Британии
Политика
Австралия провела первый запуск HIMARS в ходе военных учений с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
При взрыве в десятиэтажном доме в Саратове погибли три человека Общество, 11:50
В Саратове взрывом снесло часть дома. Видео Общество, 11:42
В Литве ответили на «невыносимое» засилье русского языка в Вильнюсе Политика, 11:42
Пирло возглавил бывший клуб Промеса Спорт, 11:39
«Ангару» после крушения Ан-24 проверят на нарушение федеральных правил Общество, 11:38
Nature узнал о выросшем уровне трифторуксусной кислоты в дожде Общество, 11:34
Брокер Galaxy вывел на биржи биткоины 2011 года на $1,5 млрд Крипто, 11:34
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Зону разброса обломков самолета Ан-24 и тел погибших оценили в 1 гектар Общество, 11:33
Взрыв прогремел в десятиэтажном доме в Саратове⁠ Общество, 11:33
Совфед одобрил штрафы за поиск экстремизма в интернете Политика, 11:30
Бывший российский хайдайвер получил травму после неудачного прыжка на ЧМ Спорт, 11:21
Власти уточнили число погибших при крушении Ан-24 под Тындой Общество, 11:17
Баку выдал Ташкенту гражданина Узбекистана, который оскорбил президента Политика, 11:12
Kia отзывает почти 80 тыс. кроссоверов Sportage в России Бизнес, 11:06