Британский ВМФ увидел угрозу в российском судне «Синегорск»

Британский ВМФ вытеснил российское грузовое судно «Синегорск» из территориальных вод королевства после того как оно встало на якорь близко к подводным кабелям. «Синегорск» не входит в «теневой флот»

Фото: Carl Court / Getty Images

Российское грузовое судно «Синегорск» «было вытеснено» из британских территориальных вод, после того как оно встало на якорь над трансатлантическими телекоммуникационными кабелями. Об этом сообщают The Telegraph и The Independent.

27 января российское судно вошло в Бристольский залив и встало на якорь неподалеку от Майнхеда (графство Сомерсет). Его позиция находилась менее чем в миле от стратегически важных подводных кабелей, пишет The Telegraph.

Судно, по данным The Independent, приблизилось менее чем на милю к нескольким ключевым подводным кабелям: системе TGN Atlantic (связь с США), паре кабелей TGN Western Europe (связь с Испанией и Португалией) и линии EXA Express (связь с Канадой).

UK Defence Journal пишет, что «Синегорск» вышел из порта Архангельска. Судно оставалось в территориальных водах Великобритании на протяжении нескольких часов. В ответ на запрос издания британское Министерство транспорта заявило, что судно вошло в территориальные воды Великобритании для проведения необходимых ремонтных работ.

«В качестве первого шага мы четко предупредили судно «Синегорск» о необходимости покинуть территориальные воды Великобритании после его захода для проведения необходимых ремонтных работ. Это указание было выполнено, и судно покидает территориальные воды Великобритании», — говорится в заявлении британского Минтраспорта, передает UK Defence Journal. В операции участвовал ударный вертолет Wildcat Королевского военно-морского флота Великобритании.

В соответствии с санкциями Великобритании, судам под российским флагом запрещен заход в порты, но разрешен проход через ее территориальные воды, отмечает UK Defence Journal. Вход в территориальные воды допускается, в том числе, для целей безопасности или ремонта, при условии следования нормам морского права и указаниям властей. По данным издания, судно «Синегорск» не является частью так называемого «теневого флота». Эту информацию подтверждает The Telegraph.

По данным VesselFinder, судно «Синегорск» построено в 2004 году. В 2025 году судно посещало порт Ашдода в Израиле.

В январе Би-би-си сообщила, что британское правительство определило правовое основание, которое может быть использовано, для того чтобы позволить британским военным задерживать подсанкционные суда «теневого флота». По данным телерадиокомпании, на момент 12 января ни один британский военный не поднимался на борт каких-либо подсанкционных судов.

Посол России в Британии Андрей Келин на фоне решения британского правительства заявил, что инициативы Великобритании по перехвату судов могут привести к серьезным последствиям для мировой торговли. В частности, возможно закрытие некоторых районов для судоходства, а танкеры будут сопровождать корабли охраны. «То, о чем сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода», — отметил он.