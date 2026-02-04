Посол России заявил о милитаризации Дании «в бешеном темпе»

Копенгаген ускоренно наращивает численность вооруженных сил и закупает различные виды оружия, готовясь к войне, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений», — сказал посол.

По его словам, это обосновывается подготовкой к якобы возможной войне с Россией после конфликта на Украине. Кроме того, власти Дании усиливают военный потенциал в Арктике и Гренландии, финансируют строительство фрегатов и других кораблей.

В январе датское военное командование в Гренландии (принадлежит Дании) заявило, что основное внимание уделяет возможной активности России, а не угрозам со стороны США захватить остров. Генерал-майор Сёрен Андерсен подчеркнул, что сейчас рядом с островом нет российских или китайских военных кораблей, за исключением одного российского научного судна на значительном расстоянии, и что НАТО хорошо контролирует ситуацию. При этом союзники ожидают роста российской активности в регионе и намерены усиливать присутствие в Арктике для защиты северной границы НАТО, сказал Андерсен.

В начале ноября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия, если это требуется, готова официально зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу. По его словам, Россия никогда не планировала агрессию, а заявления европейских политиков о готовящемся нападении он назвал ложью и «полной чушью», объяснив их неадекватной позицией отдельных представителей Европы.