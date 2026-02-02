Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине
Премьеры Канады Марк Карни и Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции выступили за надежные гарантии безопасности для Украины, сообщается на сайте канадского премьера.
Как заявили они на пресс-конференции, «необходимо достичь справедливого и прочного мира в Украине, подкрепленного надежными гарантиями безопасности».
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии