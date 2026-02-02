Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине

Премьеры Канады Марк Карни и Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции выступили за надежные гарантии безопасности для Украины, сообщается на сайте канадского премьера.

Как заявили они на пресс-конференции, «необходимо достичь справедливого и прочного мира в Украине, подкрепленного надежными гарантиями безопасности».

Материал дополняется