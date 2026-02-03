ВЦИОМ узнал, что каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
За последний год каждому пятому россиянину не доплатили или вовсе не заплатили за сверхурочную работу, следует из опроса ВЦИОМа.
Всего с переработками столкнулись 47% респондентов. Среди них 14% вовсе не получили за них доплату, а 6% получили ее частично.
Чаще всего неоплачиваемые переработки встречаются у старших миллениалов (родившиеся в период 1982–1991) — 22% сообщили о подобных случаях. Реже без дополнительной оплаты соглашаются перерабатывать представители поколения зумеров (после 2001 года рождения) — 40% ответили, что в основном получают доплату за переработки.
61% респондентов сообщили, что на их рабочем месте переработки носят полностью добровольный характер. Еще четверть отметила, что работа сверх нормы скорее добровольная, но существует определенное ожидание со стороны руководства. Лишь 7% заявили, что переработки на их месте работы происходят под давлением или носят полностью принудительный характер.
В 2024 году платформа для поиска вакансий HeadHunter провела исследование, в ходе которого выяснилось, что с переработками не сталкивались только 23% респондентов. Тогда почти половина опрошенных (48%) сообщили, что компенсация за переработки на их текущем месте работы не предусмотрена.
