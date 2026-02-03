 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Все о карьере: как найти и сохранить работу⁠,
0

ВЦИОМ узнал, что каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За последний год каждому пятому россиянину не доплатили или вовсе не заплатили за сверхурочную работу, следует из опроса ВЦИОМа.

Всего с переработками столкнулись 47% респондентов. Среди них 14% вовсе не получили за них доплату, а 6% получили ее частично.

Чаще всего неоплачиваемые переработки встречаются у старших миллениалов (родившиеся в период 1982–1991) — 22% сообщили о подобных случаях. Реже без дополнительной оплаты соглашаются перерабатывать представители поколения зумеров (после 2001 года рождения) — 40% ответили, что в основном получают доплату за переработки.

Большинство российских руководителей назвали переработки нормой
Образование

61% респондентов сообщили, что на их рабочем месте переработки носят полностью добровольный характер. Еще четверть отметила, что работа сверх нормы скорее добровольная, но существует определенное ожидание со стороны руководства. Лишь 7% заявили, что переработки на их месте работы происходят под давлением или носят полностью принудительный характер.

В 2024 году платформа для поиска вакансий HeadHunter провела исследование, в ходе которого выяснилось, что с переработками не сталкивались только 23% респондентов. Тогда почти половина опрошенных (48%) сообщили, что компенсация за переработки на их текущем месте работы не предусмотрена.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Александра Озерова
опрос ВЦИОМ переработка сверхурочно работа
Материалы по теме
Большинство российских руководителей назвали переработки нормой
Образование
Российские управленцы признали, что часто перерабатывают и задерживаются
Образование
Культ переработок: как наконец обуздать трудоголизм и не выгорать
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Вторую АЭС в Казахстане решили строить вблизи Алма-Аты Политика, 20:36
Линдси Грэм призвал Трампа начать передачу Украине ракет Tomahawk Политика, 20:33
ВЦИОМ узнал, что каждому пятому россиянину не доплатили за переработки Общество, 20:12
Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ Спорт, 20:10
Путин связал рост инфляции с перенастройкой налоговой системы Экономика, 20:09
Российский вратарь «Штурма» выбыл на несколько недель из-за травмы Спорт, 20:08
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов. Видео Технологии и медиа, 19:59
В документах Минобороны Вьетнама нашли план на случай войны с США Политика, 19:54
Как Минэкономики предложило решать споры о приватизации 90-хПодписка на РБК, 19:51
Walmart стала первым триллионером среди розничных сетей Бизнес, 19:51
Цены на золото снова поднялись выше $5000 за унцию Инвестиции, 19:50
В московском ТЦ «Щелковский» провели эвакуацию из-за задымления Общество, 19:42
У экс-судьи из Сочи при обыске нашли кортик со свастикой и коллекцию авто Общество, 19:42