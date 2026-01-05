 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
РБК Образование⁠,
0

Большинство российских руководителей назвали переработки нормой

Сюжет
РБК Образование
Российские управленцы не считают переработки проблемой. Они расценивают это как неизбежную часть руководящей позиции. Об этом говорят данные свежего исследования, проведенного компанией «Ромир» по заказу РБК

Переработки в среде руководителей носят системный характер: 87% руководителей отмечают, что задерживаются время от времени, а 12% — что каждый день. 92% руководителям периодически приходится работать в выходные дни, а 43% из них делают это каждую неделю. Такие результаты показало исследование компании «Ромир», проведенное по заказу Школы управления РБК.

Большинство руководителей оценивают личную нагрузку на работе как высокую — об этом сообщили 61% респондентов, при этом 59% считают это приемлемым.

Чаще всего о переработках сообщают руководители с широким спектром задач, которые совмещают управленческие и операционные функции. А реже всего высокую рабочую нагрузку отмечают руководители, работающие с командами удаленно (29%). 

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.

Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт— серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.

События Школы управления РБК будут проходить по четвергам, начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством.

Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть здесь.

На уровень нагрузки, согласно выводам исследователей, влияет и управленческий опыт. Чем выше стаж руководства, тем чаще руководители оценивают свою занятость как высокую. Среди тех, кто сообщил о высокой рабочей нагрузке, 52% — руководители со стажем более 10 лет. Управленцы с опытом от трех лет значимо чаще говорили о высокой нагрузке по сравнению с коллегами, чей стаж не превышает одного года.

Отдельное внимание исследователи уделили стилю управления. Большинство управленцев считают необходимым контролировать занятость сотрудников в течение рабочего дня — так ответили 81% респондентов. При этом руководители, которые активно контролируют работу подчиненных, чаще сами задерживаются на работе. Напротив, те, кто не практикует постоянный контроль, значимо реже перерабатывают и чаще уходят с работы вовремя.

Опрошенные РБК эксперты также воспринимают переработки как необходимость. «Поддерживаю переработки в моменты внедрения новых процессов, проектов, форс-мажоров — все это требует значительных временных ресурсов», — прокомментировала Анна Чивилева, HR-директор и административный директор Antal Talent.

Очень много работы: как справиться с нагрузкой и сохранить здоровье
Образование
Фото:РБК Pro

Директор Скандинавской Школы Экономики Алексей Попов относится к переработкам даже позитивно — считает их нормальной частью рабочего процесса, особенно когда речь идет о развитии собственного проекта и работе на результат. «Собственные переработки воспринимаю как осознанный выбор и инвестицию, — прокомментировал он, — При этом не требую такого же отношения ото всех. Люди по-разному распределяют энергию, и моя задача — договариваться о результате, а не о количестве рабочих часов».

По мнению президента Бизнес-школы АМИ Маргариты Датской, за жалобами на переработки могут скрываться другие проблемы — например, некомпетентность сотрудника или размытость задачи. «Переработки допустимы. А в растущих отраслях они неизбежны», — считает она.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елизавета Ивлева
РБК Образование: Влияние РБК Образование: Команда
Материалы по теме
РБК запустил Школу управления
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Полиция Латвии заявила о повреждении кабеля в Балтийском море Политика, 10:37
Большинство российских руководителей назвали переработки нормой Образование, 10:31
На Украине сообщили о возможной отставке главы СБУ Малюка Политика, 10:17
NYT узнала, что «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение Политика, 10:14
Борьба со старением вышла из моды. Какие велнес-тренды будут в 2026 годуПодписка на РБК, 10:14
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 10:10
Всегда на связи, но один: почему общительные люди страдают от одиночества Образование, 10:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Волатильность, зависимость от политики: что будет с облигациями в 2026-мПодписка на РБК, 10:00
Стало известно, как в Москву прислали СВУ для убийства генерала Кириллова Политика, 09:56
Кошмары Сэма Альтмана: чего боятся разработчики ChatGPTПодписка на РБК, 09:49
Пузырь ИИ или новая реальность: чего ждать бизнесу. ВидеопрогнозПодписка на РБК, 09:48 
«Зубы дракона» и квартира Долиной: главные дела и суды 2025 года Политика, 09:31 
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 09:23
«Трудно» и «оттолкнуться от дна»: как экономисты описывают 2026 годПодписка на РБК, 09:04