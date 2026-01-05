Большинство российских руководителей назвали переработки нормой

Российские управленцы не считают переработки проблемой. Они расценивают это как неизбежную часть руководящей позиции. Об этом говорят данные свежего исследования, проведенного компанией «Ромир» по заказу РБК

Переработки в среде руководителей носят системный характер: 87% руководителей отмечают, что задерживаются время от времени, а 12% — что каждый день. 92% руководителям периодически приходится работать в выходные дни, а 43% из них делают это каждую неделю. Такие результаты показало исследование компании «Ромир», проведенное по заказу Школы управления РБК.

Большинство руководителей оценивают личную нагрузку на работе как высокую — об этом сообщили 61% респондентов, при этом 59% считают это приемлемым.

Чаще всего о переработках сообщают руководители с широким спектром задач, которые совмещают управленческие и операционные функции. А реже всего высокую рабочую нагрузку отмечают руководители, работающие с командами удаленно (29%).

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей. Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт— серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.



События Школы управления РБК будут проходить по четвергам, начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством. Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть здесь.

На уровень нагрузки, согласно выводам исследователей, влияет и управленческий опыт. Чем выше стаж руководства, тем чаще руководители оценивают свою занятость как высокую. Среди тех, кто сообщил о высокой рабочей нагрузке, 52% — руководители со стажем более 10 лет. Управленцы с опытом от трех лет значимо чаще говорили о высокой нагрузке по сравнению с коллегами, чей стаж не превышает одного года.

Отдельное внимание исследователи уделили стилю управления. Большинство управленцев считают необходимым контролировать занятость сотрудников в течение рабочего дня — так ответили 81% респондентов. При этом руководители, которые активно контролируют работу подчиненных, чаще сами задерживаются на работе. Напротив, те, кто не практикует постоянный контроль, значимо реже перерабатывают и чаще уходят с работы вовремя.

Опрошенные РБК эксперты также воспринимают переработки как необходимость. «Поддерживаю переработки в моменты внедрения новых процессов, проектов, форс-мажоров — все это требует значительных временных ресурсов», — прокомментировала Анна Чивилева, HR-директор и административный директор Antal Talent.

Директор Скандинавской Школы Экономики Алексей Попов относится к переработкам даже позитивно — считает их нормальной частью рабочего процесса, особенно когда речь идет о развитии собственного проекта и работе на результат. «Собственные переработки воспринимаю как осознанный выбор и инвестицию, — прокомментировал он, — При этом не требую такого же отношения ото всех. Люди по-разному распределяют энергию, и моя задача — договариваться о результате, а не о количестве рабочих часов».

По мнению президента Бизнес-школы АМИ Маргариты Датской, за жалобами на переработки могут скрываться другие проблемы — например, некомпетентность сотрудника или размытость задачи. «Переработки допустимы. А в растущих отраслях они неизбежны», — считает она.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.