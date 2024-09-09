Треть россиян сообщила о ежедневных переработках

HeadHunter: каждый или почти каждый день перерабатывают 29% россиян

Каждый или почти каждый день перерабатывает 29% россиян, еще четверть — 2-3 раза в неделю. Столько же опрошенных сообщили, что не перерабатывают вообще. Компенсации за переработки предусмотрены на рабочих местах половины россиян

Почти треть россиян (29%) перерабатывает каждый или почти каждый день, свидетельствуют результаты опроса платформы для поиска вакансий Head Hunter (есть у РБК).

В ходе опроса респонденты могли выбрать более одного ответа. Исследование проводилось с 15 августа по 3 сентября 2024 года среди 1964 работников и соискателей из всех регионов страны.

Около четверти респондентов (23%) рассказали, что перерабатывают 2-3 раза в неделю. Еще 12%отметили, что сталкиваются с переработками не реже одного раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц. Оставшиеся 23% заверили, что не перерабатывают никогда.

Постоянно либо периодически перерабатывают 85% мужчин и 77% женщин. Чаще всего перерабатывать вынуждены люди в возрасте от 45 до 54 лет, в этой группе перерабатывает 88% опрошенных. В остальных возрастных группах в диапазоне от 18 до 55 лет и старше процент перерабатывающих примерно одинаков — около 79-80% от общего числа опрошенных внутри каждой из групп.

Среди причин регулярных переработок 46% респондентов назвали периоды высокого сезона и большую загрузку на работе. 34% опрошенных работают больше положенного в случае отсутствия на рабочем месте коллег из-за отпуска или болезни. Ввиду сложности внутренних процессов и многозадачности перерабатывают 33% респондентов, еще 25% делают это по причине высокой текучести кадров, а 22% — из-за долгого поиска сотрудника на рабочее место. Каждый пятый опрошенный (20%) также назвал причиной недостаток помощи от коллег или руководства.

Почти половина опрошенных (48%) сообщили, что компенсация за переработки на их текущем месте работы на предусмотрена. 37% получают компенсацию в денежном эквиваленте, 14% в качестве компенсации за отработанные сверх нормы часы могут уйти с работы пораньше или прийти на нее попозже на следующий день. 10% получают дополнительный выходной. Бонусы и другие формы компенсации предусмотрены только у 2% опрошенных.

Также каждый второй (49%) сообщил, что переработки существенно влияют на его здоровье. В основном респонденты жаловались на недосып и хроническую усталость. Четверть из них (25%) заметили у себя снижение иммунитета, 20% столкнулись с обострением хронических заболеваний.

Каждый второй (46%) назвал следствием частых переработок нехватку времени на общение с близкими. 39% пожаловались, что им недостает времени на занятие хобби и образованием. 35% отметили недостаток времени на личные дела. 12% респондентов сообщили, что не испытывают неудобств от переработок.