 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Миронов выступил за восстановление смертной казни в России

Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Смертная казнь для террористов и педофилов в России должна быть восстановлена, для сохранения моратория на нее нет никаких правовых и моральных оснований, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Абсолютно убежден: нужно восстанавливать смертную казнь для террористов и педофилов. За те чудовищные преступления, которые они совершают, им не должно быть места на этом свете», — сказал он.

Летом 2025 года Сергей Миронов направил письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни. В нем он подчеркнул, что Конституция России не содержит запрета на смертную казнь.

Краснов раскрыл позицию насчет смертной казни в России
Политика

В том же году председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что при действующей Конституции в России пересмотр позиции государства по смертной казни невозможен.

Мораторий на применение смертной казни действует с 1997 года.

30 января в Ленинградской области пропал девятилетний мальчик, чье тело нашли позднее в водоеме. Задержанный, по данным телеграм-канала Baza, 38-летний мужчина родом из Луганской области, переехал в Санкт-Петербург для работы в строительной сфере.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное заключение.

Задержанный признался в убийстве ребенка. Его задержали в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Валерия Антонова
смертная казнь Сергей Миронов Конституция
Материалы по теме
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare отменили смертную казнь
Общество
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь
Политика
Обвинение запросило смертную казнь для экс-президента Южной Кореи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times Политика, 17:33
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 17:29
Почему возвращать дилеру машину с браком стало невыгодно. Ответ юристов Авто, 17:23
Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор» Общество, 17:21 
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС Политика, 17:20
Миронов выступил за восстановление смертной казни в России Общество, 17:18
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине Политика, 17:17
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо» Спорт, 17:16
Слепота внимания: почему даже успешные управленцы не замечают очевидного Образование, 17:15
Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации Спорт, 17:12
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным Политика, 17:11
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове Политика, 17:11
Цена на серебро взлетели на 15% после трех дней распродаж Инвестиции, 17:05