Миронов выступил за восстановление смертной казни в России

Сергей Миронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Смертная казнь для террористов и педофилов в России должна быть восстановлена, для сохранения моратория на нее нет никаких правовых и моральных оснований, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Абсолютно убежден: нужно восстанавливать смертную казнь для террористов и педофилов. За те чудовищные преступления, которые они совершают, им не должно быть места на этом свете», — сказал он.

Летом 2025 года Сергей Миронов направил письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни. В нем он подчеркнул, что Конституция России не содержит запрета на смертную казнь.

В том же году председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что при действующей Конституции в России пересмотр позиции государства по смертной казни невозможен.

Мораторий на применение смертной казни действует с 1997 года.

30 января в Ленинградской области пропал девятилетний мальчик, чье тело нашли позднее в водоеме. Задержанный, по данным телеграм-канала Baza, 38-летний мужчина родом из Луганской области, переехал в Санкт-Петербург для работы в строительной сфере.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное заключение.

Задержанный признался в убийстве ребенка. Его задержали в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге.