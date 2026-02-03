Миронов выступил за восстановление смертной казни в России
Смертная казнь для террористов и педофилов в России должна быть восстановлена, для сохранения моратория на нее нет никаких правовых и моральных оснований, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает ТАСС.
«Абсолютно убежден: нужно восстанавливать смертную казнь для террористов и педофилов. За те чудовищные преступления, которые они совершают, им не должно быть места на этом свете», — сказал он.
Летом 2025 года Сергей Миронов направил письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни. В нем он подчеркнул, что Конституция России не содержит запрета на смертную казнь.
В том же году председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что при действующей Конституции в России пересмотр позиции государства по смертной казни невозможен.
Мораторий на применение смертной казни действует с 1997 года.
30 января в Ленинградской области пропал девятилетний мальчик, чье тело нашли позднее в водоеме. Задержанный, по данным телеграм-канала Baza, 38-летний мужчина родом из Луганской области, переехал в Санкт-Петербург для работы в строительной сфере.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное заключение.
Задержанный признался в убийстве ребенка. Его задержали в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге.
