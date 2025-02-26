Клишас заявил о невозможности отмены смертной казни в России

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что при действующей конституции в России отмена смертной казни невозможна. Об этом сенатор сообщил ТАСС, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, из которого следует, что большинство россиян выступили за возвращение этой меры наказания.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — сказал сенатор.

Согласно данным ВЦИОМа, каждый второй участник опроса выступил за возвращение смертной казни. Всего инициативу поддержали 49% респондентов. Еще 26% участников опроса заявили, что лучше сохранить нынешнее положение дел, то есть мораторий на ее применение, а 15% — сторонники полной отмены смертной казни.

Мораторий на применение смертной казни в России действует с1997 года, несмотря на то, что основания для него несколько раз менялись.

В ноябре 2022 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин также назвал невозможным возвращение к практике применения смертной казни в России при нынешней Конституции. По словам Зорькина, российский основной закон построен таким образом, что для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни не обсуждается.