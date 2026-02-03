Швеция и Дания закупят системы ПВО для Украины на $290 млн

Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы противовоздушной обороны на сумму 2,6 млрд шведских крон ($290 млн), сообщает Reuters.

Швеция профинансирует покупку систем ПВО, разработанных компанией BAE Systems Bofors на 2,1 млрд шведских крон ($234 млн), а Дания выделит около 500 млн шведских крон (почти $56 млн), рассказал министр обороны Швеции Пал Йонсон в ходе совместной пресс-конференции в Швеции.

«Эта покупка не только помогает Украине поставлять больше материалов на поле боя, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции», — отметил он.

Шведские власти неоднократно представляли Украине военную помощь. Так, в конце января 2025 года Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине, сумма которого составила 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд).