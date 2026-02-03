 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Швеция и Дания закупят системы ПВО для Украины на $290 млн

Фото: baesystems.com
Фото: baesystems.com

Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы противовоздушной обороны на сумму 2,6 млрд шведских крон ($290 млн), сообщает Reuters.

Швеция профинансирует покупку систем ПВО, разработанных компанией BAE Systems Bofors на 2,1 млрд шведских крон ($234 млн), а Дания выделит около 500 млн шведских крон (почти $56 млн), рассказал министр обороны Швеции Пал Йонсон в ходе совместной пресс-конференции в Швеции.

Швеция заявила о готовности передать Украине Gripen в рамках гарантий
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

«Эта покупка не только помогает Украине поставлять больше материалов на поле боя, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции», — отметил он.

Шведские власти неоднократно представляли Украине военную помощь. Так, в конце января 2025 года Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине, сумма которого составила 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Швеция Дания Украина ПВО
Материалы по теме
Politico рассказала, что может заставить Швецию «заигрывать» с евро
Политика
Швеция заявила о готовности передать Украине Gripen в рамках гарантий
Политика
В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times Политика, 17:33
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 17:29
Почему возвращать дилеру машину с браком стало невыгодно. Ответ юристов Авто, 17:23
Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор» Общество, 17:21 
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС Политика, 17:20
Миронов выступил за восстановление смертной казни в России Общество, 17:18
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине Политика, 17:17
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо» Спорт, 17:16
Слепота внимания: почему даже успешные управленцы не замечают очевидного Образование, 17:15
Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации Спорт, 17:12
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным Политика, 17:11
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове Политика, 17:11
Цена на серебро взлетели на 15% после трех дней распродаж Инвестиции, 17:05
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05