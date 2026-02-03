 Перейти к основному контенту
Общество
В США сообщили об эффекте тестовой вакцины от ВИЧ после одной инъекции

Фото: thewistarinstitute / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Ученые Вистарского института США разработали экспериментальную вакцину от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), которая впервые показала выработку защитных антител уже после одной прививки, сообщила пресс-служба учебного заведения.

В основе разработки — модифицированный белок оболочки ВИЧ под названием WIN332. Одна инъекция препарата обеспечила появление нейтрализующих антител у лабораторных приматов в течение трех недель. После второй прививки иммунный ответ усилился.

ВИЧ — вирус, поражающий иммунную систему человека. Без лечения он разрушает защитные клетки организма, что со временем может привести к развитию СПИДа. Вирус передается через контакты с инфицированными биологическими жидкостями. Современная терапия позволяет контролировать ВИЧ, но эффективной вакцины для профилактики вируса до сих пор не существовало.

Авторы исследования отмечают, что существующие экспериментальные схемы вакцинации против ВИЧ обычно предполагают семь и более инъекций, прежде чем появляется заметный защитный эффект. Новый подход может сократить курс вакцинации до нескольких прививок, что упростит и удешевит ее применение, отметили в институте.

Кроме того, в ходе работы ученые выявили новый тип антител, способных нейтрализовать вирус без участия ранее ключевого элемента его оболочки. 

На данный момент разработка проходит дальнейшие доклинические испытания. В перспективе вакцину планируют подготовить к клиническим исследованиям с участием людей.

Вистарский институт — американский научно-исследовательский центр, специализирующийся на биомедицине, иммунологии и разработке вакцин. Институт базируется в Филадельфии и сотрудничает с ведущими университетами и медицинскими организациями США.

Эксперты назвали способ добиться снижения заболеваемости ВИЧ в России
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Число людей, живущих с ВИЧ в России, выросло до 1,25 млн, сообщил в декабре 2025 года руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский. На конец 2024 года этот показатель составлял 1,215 млн человек.

По его словам, наиболее пораженной группой остаются мужчины 40–45 лет, среди которых инфицированы около 4%, среди женщин того же возраста — до 3%. При этом на учете в системе Минздрава состоят около 900 тыс. пациентов.

