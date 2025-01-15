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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксперты назвали способ добиться снижения заболеваемости ВИЧ в России

Академик Покровский призвал снизить стоимость презервативов для борьбы с ВИЧ
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Власти запланировали снижение заболеваемости ВИЧ к 2035 году после пика в 2024-м. Для их достижения нужно менять существующий подход к борьбе с инфекцией, считают эксперты
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство запланировало за десять лет снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России до 30 человек на 100 тыс. населения. Такая задача вошла в список мероприятий по увеличению продолжительности жизни, утвержденных в едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

По статистике, приведенной в документе, в 2023 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией составляла 37,4 человек на 100 тыс. населения, в 2022 году — 37,9 человек, а в 2021 году — 39,8 человек. Согласно единому плану, утвержденному правительством, до 2030 года планируется снижать показатель заболеваемости ежегодно на полторы-две единицы. Так, в 2030 году заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения должна составить 31,8 человек, а в 2035 году — 30.

Данных по заболеваемости за 2024 год еще нет. Пресс-служба Минздрава сообщила РБК, что они появятся до 1 апреля этого года.

Согласно данной в плане оценке, заболеваемость по итогам прошедшего года превысит показатели прошлых лет и может достичь 42,2 человек на 100 тыс. В пресс-службе Министерства здравоохранения РБК пояснили, что это прогнозный показатель, который заложен в Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции, утвержденной в 2020 году. «В связи со стабилизацией ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации за счет реализации Стратегии фактические показатели ниже прогнозных», — сообщили в ведомстве.

Академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал РБК, что тоже не ожидает увеличения уровня заболеваемости ВИЧ по итогам в 2024 года.

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Фото:Марина Круглякова / ТАСС

В Минздраве прогнозируют и дальнейшее снижение заболеваемости за счет реализации мероприятий стратегии по борьбе с ВИЧ. Среди которых — повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, ассоциированных с этой инфекцией; обеспечение охвата населения медицинским тестированием на ВИЧ-инфекцию; увеличение охвата ВИЧ- положительных пациентов антиретровирусной терапией, в том числе на ранних стадиях заболевания; снижение риска передачи инфекции от матери к ребенку до минимальных показателей; снижение дискриминации и стигматизации лиц с ВИЧ-инфекцией в семье и общественной жизни, здравоохранении.

Статистику заболеваемостью ВИЧ ведет несколько ведомств и их данные немного отличаются. Так, согласно данным ежегодных статистических сборников Росстата «Здравоохранение в России», показатель заболеваемости ВИЧ на 100 тыс. населения в 2021 году составлял 41,4 человек, а в 2022 году — 42,9 человек.

По данным ежегодного Государственного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году», заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения в 2021 году составила 41,72, в 2022 году — 43,29, а в 2023 году — 40,04.

За счет чего можно добиться снижения заболеваемости

Инфекционист Вадим Покровский посчитал запланированный на 2035 год показатель заболеваемости не слишком амбициозным. «Показатель заболеваемости 30 для 2035 года — это 40 — 45 тыс. новых больных. Это очень скромный успех для 10 лет работы, в то время как международная общественность ориентируется на ноль новых случаев к 2030 году», — заявил Покровский в беседе с РБК. По его мнению, в России необходимо усилить профилактические мероприятия. Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, передачу ВИЧ снижают использование презервативов, применение лекарств для доконтактной профилактики, специальная работа с угрожаемыми группами населения. «Все это у нас не налажено. Например, надо принимать меры для снижения стоимости презервативов», — считает он.

В декабре Покровский обращал внимание на то, что представители наиболее уязвимых перед ВИЧ групп населения стали меньше обследоваться. Все больше людей, живущих с вирусом, выявляются среди сельского населения и тех, кто живет в отдаленных от центра регионах, сообщил он. Это и говорит о том, что ВИЧ продолжает распространяться, считает эксперт. Наиболее уязвимыми группами он назвал наркопотребителей, практикующих однополый секс мужчин, а также работников секс-индустрии. Однако, отметил Покровский, чаще всего люди заражаются при гетеросексуальных контактах.

Руководитель отдела мониторинга экспертной группы «Здравресурс» Наталья Егорова считает, что запланированное снижение показателей заболеваемости можно достичь, скорректировав существующие подходы к борьбе с инфекцией. К примеру, по ее мнению, было бы целесообразно сместить акцент с массового тестирования населения на адресное тестирование ключевых и уязвимых групп. Также необходимо обеспечивать доступность современных антиретровирусных препаратов, а том числе комбинированных, а также работать над снижением их стоимости, считает эксперт.

Если переговоры с фармацевтическими компаниями не дадут желаемого снижения цен, по мнению Егоровой, властям следует рассмотреть возможность применения механизма принудительного лицензирования. Кроме того, необходимо сохранять возможность регистрации в стране новых препаратов, внедрять методы доконтактной профилактики заболевания, а также усовершенствовать систему статистики пациентов с ВИЧ.

В начале осени прошлого года пациенты с ВИЧ столкнулись с отсутствием одного из самых необходимых им препаратов — долутегравира, выпускаемого в России британской фармкомпанией GlaxoSmithKline (GSK) под брендом «Тивикай». Это произошло, после того как летом были отменены два тендера на его поставку в регионы из-за конфликта между производителями оригинального препарата и дженерика. Дистрибьютор «БСС» собирался поставить аналог долутегравира от российской компании «Промомед», что вызвало споры с GSK, так как оригинальное лекарство защищено патентом до 2029 года. В результаты контракты с «БСС» расторгли, а новый тендер выиграла GSK.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Директор фонда помощи людям, живущим с ВИЧ, «СПИД.Центр» Максим Губка также полагает, что запланированных показателей можно достичь, но, по его мнению, при повышении охвата населения тестированием, закономерно ожидать сначала повышения заболеваемости, и только потом ее снижения одновременно с нарастанием охвата населения тестированием, а пациентов — антиретровирусной терапией.

«Уровень заболеваемости социально-значимыми заболеваниями — это комплексный показатель, вклад в который вносят два фактора. С одной стороны, выявляемость, качество и доступность медицинской помощи, финансовые затраты на лечение, приверженность пациента лечению. С другой стороны, процессы протекающие в обществе, — миграция, снижение качества жизни, снижение ценности здоровья, стигматизация и десоциализация ключевых групп профилактики ВИЧ, могут способствовать формированию скрытого резервуара инфекции. Существующая тенденция к распространению ВИЧ- инфекции среди сельского населения, труднодоступность медицинской помощи в регионах, на мой взгляд хорошо отражает этот механизм», — пояснил Губка. Он отметил, что показатель заболеваемости 30 человек на 100 тыс. населения был характерен для 2008-2009 годов.

Какие еще цели поставлены

Согласно единому плану правительства, в 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2036 году — до 81 (в 2023 году показатель составил 73,4 года).

Заболеваемость туберкулезом к 2030 году должна составить 25 человек на 100 тыс. населения, а к 2035 году — 22,5 человека (в 2023 году показатель составил 29,6 человек на 100 тыс.).

Также планируется снизить младенческую смертность с 4,2% в 2023 году до 3,9% в 2030 году. Для этого планируется расширять сети женских консультаций, модернизировать перинатальные центры, оснащать необходимым оборудованием детские поликлиники и больницы в регионах.

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