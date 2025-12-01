Академик Покровский сообщил об увеличении числа россиян с ВИЧ-инфекцией
Число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, в России выросло до 1,25 млн человек, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. На конец 2024 года эта цифра составляла 1,215 млн человек.
«Живых [заболевших в России] сейчас порядка 1,25 млн — это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что и считается достоверным признаком заражения этим вирусом», — сказал Покровский. Он уточнил, что распространенность заболевания у взрослых людей — от 15 до 50 лет — больше 1%, то есть каждый сотый россиянин заражен вирусом. По словам академика, самая пораженная группа в стране — мужчины 40–45 лет, среди них с ВИЧ живут 4%, а среди женщин того же возраста — до 3%. Он отметил, что не все пациенты с ВИЧ встают на учет — согласно данным Министерства здравоохранения, сейчас их 900 тыс. человек.
Основным способом передачи ВИЧ остается половой контакт, на этот способ приходится до 75% новых случаев заражения. В связи с этим, по мнению Покровского, необходимо усиливать профилактику, в том числе и больше времени уделять половому воспитанию детей. «Главное — это профилактика, обучение людей, как себя вести, чтобы не заразиться инфекцией», — считает академик.
Покровский добавил, что во всем мире ВИЧ-инфекция выявлена у 40 млн человек и ожидается, что к концу года будет выявлено 1,4 млн новых зараженных. Таким образом, общее число зараженных не снижается, а продолжает расти, уточнил он.
В то же время главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус указал, что в стране ежегодно снижается число новых случае заболевания за счет увеличения охвата россиян тестированием на ВИЧ. В 2024 году число новых случаев составило чуть меньше 48,5 тыс. без учета новых регионов, что на 11% меньше аналогичного показателя годом ранее, сказал Мазус на другой пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что охват тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился на 37,2% — это более 54 млн обследованных, а более двух третей случаев ВИЧ-инфекции в стране выявляют на ранней стадии.
