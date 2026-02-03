«Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию
Санкт-петербургское ООО «Театр песни», которое учредили Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, завершило реорганизацию, следует из данных СПАРК.
Процесс был начат в октябре 2025 года и продлился до середины января 2026-го. Второй участник реорганизации — ООО «Пи Эм Ай Софт», которое специализируется на рекламных услугах. После завершения всех юридических процедур эта компания прекратит свое существование. Ее руководителем и учредителем, по данным «РБК Компании», является бизнесмен Евгений Филькенштейн, глава продюсерской корпорации PMI.
Согласно базе СПАРК, Филькенштейн сейчас владеет стопроцентной долей в театре. Он был одним из пяти учредителей компании, отмечает «Деловой Петербург».
Генеральным директором театра с 2021 года является Игорь Уколов.
РБК направил запрос в ООО «Театр песни».
Юридическое лицо компании было зарегистрировано в 2007 году, изначально оно называлось «Театр песни Аллы Пугачевой».
По данным на 2009 год, Пугачевой и Орбакайте принадлежало по 17%, у Филькенштейна было 22%, еще по 22% — у бизнесменов Максима Воробьева и Михаила Кенина. В 2017 году Филькин рассказывал, что Пугачева вышла из проекта, ее доля перешла Орбакайте, а компания сменила название. «Она [Пугачева] вышла два года назад, потому что уже устала от этого, не хотела уже участвовать», — пояснял в 2018 году на тот момент генеральный директор «Театра песни» Юрий Голованов.
«РИА Новости» пишет, что и Пугачева, и Орбакайте вышли из состава учредителей компании в 2009 году.
ООО создавалось под проект строительства на Васильевском острове в Санкт-Петербурге концертного зала на 12 тыс. мест, его стоимость оценивалась в 15 млрд руб. Учреждение должны были построить в 2012 году, но из-за изменения проекта сроки сдвигали из-за несоответствия генплану города. В 2014 году Куйбышевский районный суд признал незаконным распоряжение, разрешающее строительство театра.
