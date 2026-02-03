 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию

Макет Театра песни Аллы Пугачевой
Макет Театра песни Аллы Пугачевой (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Санкт-петербургское ООО «Театр песни», которое учредили Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, завершило реорганизацию, следует из данных СПАРК.

Процесс был начат в октябре 2025 года и продлился до середины января 2026-го. Второй участник реорганизации — ООО «Пи Эм Ай Софт», которое специализируется на рекламных услугах. После завершения всех юридических процедур эта компания прекратит свое существование. Ее руководителем и учредителем, по данным «РБК Компании», является бизнесмен Евгений Филькенштейн, глава продюсерской корпорации PMI.

Согласно базе СПАРК, Филькенштейн сейчас владеет стопроцентной долей в театре. Он был одним из пяти учредителей компании, отмечает «Деловой Петербург».

Генеральным директором театра с 2021 года является Игорь Уколов.

РБК направил запрос в ООО «Театр песни».

Юридическое лицо компании было зарегистрировано в 2007 году, изначально оно называлось «Театр песни Аллы Пугачевой».

По данным на 2009 год, Пугачевой и Орбакайте принадлежало по 17%, у Филькенштейна было 22%, еще по 22% — у бизнесменов Максима Воробьева и Михаила Кенина. В 2017 году Филькин рассказывал, что Пугачева вышла из проекта, ее доля перешла Орбакайте, а компания сменила название. «Она [Пугачева] вышла два года назад, потому что уже устала от этого, не хотела уже участвовать», — пояснял в 2018 году на тот момент генеральный директор «Театра песни» Юрий Голованов.

"Театр песни Аллы Пугачевой" требует 100 млн руб. от властей Петербурга
Экономика
Президент PMI Евгений Финкельштейн

«РИА Новости» пишет, что и Пугачева, и Орбакайте вышли из состава учредителей компании в 2009 году.

ООО создавалось под проект строительства на Васильевском острове в Санкт-Петербурге концертного зала на 12 тыс. мест, его стоимость оценивалась в 15 млрд руб. Учреждение должны были построить в 2012 году, но из-за изменения проекта сроки сдвигали из-за несоответствия генплану города. В 2014 году Куйбышевский районный суд признал незаконным распоряжение, разрешающее строительство театра.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

