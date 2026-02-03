 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Красноярском крае с 1 марта ужесточат правила продажи алкоголя

С 1 марта в Красноярском крае ужесточат правила продажи алкоголя в магазинах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта в Красноярском крае ужесточат правила продажи алкоголя в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Магазины, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории, а также заведения, которые находятся на первых этажах, смогут продавать алкоголь с 10:00 до 21:00. 1 июля и 1 сентября продажу алкоголя полностью ограничат. Предприятия общественного питания должны будут получать специальное разрешение на продажу алкоголя на летних площадках.

В Госдуме попросили прекратить проект по онлайн-продаже алкоголя
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ужесточение правил продажи алкоголя коснулось предприятий общепита во дворах Подмосковья. С 1 марта 2026 года они смогут продавать спиртное только с 13:00 до 15:00. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что такие меры приняты из-за беспокойства жителей.

Регионы России, в свою очередь, имеют право самостоятельно устанавливать правила продажи спиртного. Так, в Вологодской области алкоголь можно будет купить только в будние дни с 12:00 до 14:00. Планы о полном запрете продажи алкоголя в выходные и праздники обсуждаются на Алтае.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
алкоголь продажа правила Красноярский край
Материалы по теме
В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки
Политика
Журналистам на Олимпиаде разрешили проносить 1 л алкоголя в пресс-центр
Спорт
Трамп подтвердил, что имеет предрасположенность к алкоголизму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
ЦБ отметил рекорд по выдаче семейной ипотеки в конце 2025 года Недвижимость, 15:59
Самая титулованная украинка в истории Олимпиады сообщила о беременности Спорт, 15:59
В регионы России на фоне морозов обновили рекорд энергопотребления Общество, 15:56
«Галс-Девелопмент» объявил конкурс архитектурной фотографии Пресс-релиз, 15:54
Парламент Норвегии проголосовал против республики и сохранил монархию Политика, 15:54
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией Политика, 15:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Changan анонсировал появление автобренда Deepal в России Авто, 15:50
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
РАДИО
 Политика, 15:48
В США сообщили об эффекте тестовой вакцины от ВИЧ после одной инъекции Общество, 15:46
Офисное здание в Чикаго удалось продать на 87% дешевле, чем до пандемии Финансы, 15:36
Юристы объяснили, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона Общество, 15:28
Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах Общество, 15:27
Сын Светланы Жильцовой назвал причину ее смерти Общество, 15:26