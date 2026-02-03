В Красноярском крае с 1 марта ужесточат правила продажи алкоголя

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта в Красноярском крае ужесточат правила продажи алкоголя в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Магазины, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории, а также заведения, которые находятся на первых этажах, смогут продавать алкоголь с 10:00 до 21:00. 1 июля и 1 сентября продажу алкоголя полностью ограничат. Предприятия общественного питания должны будут получать специальное разрешение на продажу алкоголя на летних площадках.

Ранее ужесточение правил продажи алкоголя коснулось предприятий общепита во дворах Подмосковья. С 1 марта 2026 года они смогут продавать спиртное только с 13:00 до 15:00. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что такие меры приняты из-за беспокойства жителей.

Регионы России, в свою очередь, имеют право самостоятельно устанавливать правила продажи спиртного. Так, в Вологодской области алкоголь можно будет купить только в будние дни с 12:00 до 14:00. Планы о полном запрете продажи алкоголя в выходные и праздники обсуждаются на Алтае.