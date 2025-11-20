 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московская областная дума приняла решение ограничить продажу алкоголя в общепите во дворах Подмосковья двумя часами в день — с 13:00 до 15:00. Об этом сообщается на сайте думы.

Ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, ограничения коснутся только точек, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов.

В Госдуме обсудят запрет продавать детям имитирующие алкоголь напитки
Общество
Фото:Florian Gaertner / dpa / Global Look Press

«Данная инициатива является продолжением выстроенной нами стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей» — заявил депутат.

Он назвал принятую Мособлдумой меру инструментом для борьбы «с так называемыми псевдокафе», которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Дворы, где гуляют и играют дети, должны быть местом спокойствия и безопасности, подчеркнул Брынцалов.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
