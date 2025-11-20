В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день
Московская областная дума приняла решение ограничить продажу алкоголя в общепите во дворах Подмосковья двумя часами в день — с 13:00 до 15:00. Об этом сообщается на сайте думы.
Ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, ограничения коснутся только точек, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов.
«Данная инициатива является продолжением выстроенной нами стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей» — заявил депутат.
Он назвал принятую Мособлдумой меру инструментом для борьбы «с так называемыми псевдокафе», которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Дворы, где гуляют и играют дети, должны быть местом спокойствия и безопасности, подчеркнул Брынцалов.
Материал дополняется
