Политика⁠,
0

Маск поддержал тезис о начале гражданской войны в США на фоне протестов

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Allison Robbert / Getty Images)

Американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск поддержал утверждение о том, что в США началась новая гражданская война на фоне массовых протестов в Миннеаполисе, следует из его комментария в соцсети X.

Пользователь ZeroHedge в своем посте призвал жителей США признать начало «Гражданской войны 2.0», сопроводив публикацию фотографией столкновений протестующих и полиции.

«Кажется, так и есть», — прокомментировал пост Маск.

В США вновь прошли массовые протесты после убийств в Миннесоте. Видео
Политика

Поводом для массовых протестов в Миннеаполисе стали январские рейды иммиграционной и таможенной службы США (ICE), в результате которых сотрудники ведомства застрелили 37-летнюю Рене Николь Гуд и 37-летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. Власти заявляли, что силовики действовали в целях самообороны, однако мэр города Джейкоб Фрей отверг эту версию, а опубликованные видеозаписи поставили под сомнение утверждения о вооруженности одного из погибших.

На фоне этих событий снизился рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа. Согласно опросу Reuters и Ipsos, уровень поддержки главы государства опустился до 38%, что стало минимальным показателем за его нынешний срок. В середине января он составлял 41%.

Плугина Ирина
Илон Маск США гражданская война протесты Миннеаполис
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
