В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезъян
Второй пациент с «оспой обезьян» поступил в Домодедовскую больницу в Подмосковье, рассказал главный врач больницы Андрей Осипов в комментарии телеканалу «Россия-24».
Осипов уточнил, что в настоящее время специалисты выясняют источник заражения.
У другого пациента медучреждения диагноз «оспа обезьян» был подтвержден 1 февраля.
Материал дополняется
