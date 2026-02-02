 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезъян

Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Второй пациент с «оспой обезьян» поступил в Домодедовскую больницу в Подмосковье, рассказал главный врач больницы Андрей Осипов в комментарии телеканалу «Россия-24».

Осипов уточнил, что в настоящее время специалисты выясняют источник заражения.

У другого пациента медучреждения диагноз «оспа обезьян» был подтвержден 1 февраля.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Елена Наумова
Оспа обезьян Домодедово больницы Подмосковье
