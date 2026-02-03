 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Гладков назвал ситуацию в приграничье Белгородской области крайне сложной

Гладков: ситуация в приграничье Белгородской области остается крайне сложной
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Ситуация в приграничных районах Белгородской области остается крайне сложной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

С начала 2026 года в регионе погиб 21 мирный житель, 98 человек ранены, из них шесть детей. Число погибших выросло в десять раз по сравнению с 2025 годом, отметил глава региона.

Он добавил, что уже встречался с руководителями силовых структур, сегодня также встретится с подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан», с главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны.

«Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», — заявил Гладков.

Последствия обстрела Старого Оскола в Белгородской области. Фото
Политика

В мае 2025 года Гладков сообщал, что более 320 жителей Белгородской области погибли от атак украинских сил с начала военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Политика

Белгородская область регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины. Так, 2 февраля в Старом Осколе после атаки ВСУ погибли два мирных жителя.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — сообщил Гладков.

1 февраля при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка ранения получил мужчина.

Антонина Сергеева
Вячеслав Гладков Белгородская область защита границы Россия
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
