Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Старый Оскол

Беспилотники ВСУ атаковали Старый Оскол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Погибли мирные жители.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — сообщил глава региона.

По его словам, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль.