Последствия обстрела Старого Оскола в Белгородской области. Фото
Появились фотографии с последствиями обстрела Старого Оскола (Белгородская область). Об атаке БПЛА сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, от удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к обрушению здания. Спасатели обнаружили под завалами тела двух человек. Кроме того, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль.
