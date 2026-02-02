Последствия обстрела Старого Оскола в Белгородской области. Фото

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Появились фотографии с последствиями обстрела Старого Оскола (Белгородская область). Об атаке БПЛА сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, от удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к обрушению здания. Спасатели обнаружили под завалами тела двух человек. Кроме того, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль.