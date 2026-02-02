 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Последствия обстрела Старого Оскола в Белгородской области. Фото

Старый Оскол атаковали БПЛА, два человека погибли
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Появились фотографии с последствиями обстрела Старого Оскола (Белгородская область). Об атаке БПЛА сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, от удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к обрушению здания. Спасатели обнаружили под завалами тела двух человек. Кроме того, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Белгородская область БПЛА
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео
Политика
Гладков сообщил о раненном при четвертой за день ракетной атаке
Политика
Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Аксаков заявил о рисках от использования карт Visa и Mastercard Финансы, 10:48
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 10:47
Текучесть кадров: где система найма дает сбой и как это исправитьПодписка на РБК, 10:33
Почему банки массово блокируют счета и как не попасть под ограничения Компании, 10:30
Россиянин прервал рекордную серию в НБА и забросил мяч в свое кольцо Спорт, 10:26
На президентских выборах в Коста-Рике лидирует соратница Чавеса Политика, 10:16
Время летунов. Почему частая смена работы стала выигрышной стратегией Образование, 10:14
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Как клининг перестал быть рынком дешевой рабочей силы Отрасли, 10:12
Вспышка на Солнце после мощных выбросов. Видео Технологии и медиа, 10:08
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву Политика, 10:08
Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте Политика, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Трамп пригрозил судом ведущему премии «Грэмми» из-за упоминания Эпштейна Политика, 10:03
Топ-менеджеры крупнейших компаний спрогнозировали ослабление рубля Экономика, 10:00