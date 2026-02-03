Фото: Посольство России в Королевстве Таиланд

Россиянку освободили из мошеннического call-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали. Об этом сообщает посольство России в Таиланде.

«Некоторых россиян после прохождения «онлайн-собеседования» приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля. В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Мадина Д.», — рассказали в посольстве. Там добавили, что вербовку граждан осуществляет транснациональная преступная сеть. Людям предлагают трудоустроиться, а затем заставляют заниматься незаконной деятельностью.

В освобождении россиянки участвовали таиландские и мьянманские полицейские, МИД Таиланда и посольства Мьянмы и России. После освобождения ее отправили в миграционный центр города Мьявади. 3 февраля девушку передали в Таиланд, чтобы в дальнейшем ее сопроводили в Бангкок и отправили на родину.

В октябре 2025 года посольство России в Таиланде сообщило об освобождении россиянки Очирнимаевой, которая также незаконно удерживалась в Мьянме. Ее, как и Мадину Д., обещали трудоустроить. Одним из мест трудоустройства мошенники называли модельный бизнес.