Армия Мьянмы зашла на территорию call-центра с работниками-россиянами

Фото: Google Maps

Вооруженные силы Мьянмы взяли под контроль территории в приграничном с Таиландом штате Кайин (ранее назывался Карен), где находится кибермошеннический call-центр KK-Park, куда для рабского труда заманивали граждан разных стран, в том числе россиян, передает Eleven Media.

Как сообщает издание, территории в этом районе ранее контролировались Каренской национально-освободительной армией (представители одноименного региона Мьянмы, которые ведут борьбу за создание независимого государства Котхолей) и Народными силами обороны (продемократические силы, претендующие на роль правительства народного единства после военного переворота в Мьянме в 2021 году).

Вооруженные силы страны продолжают операцию по зачистке от повстанцев территорий вдоль границ. В самом KK-Park, как передает издание, находились свыше 2 тыс. человек, из них 1645 мужчин и 455 женщин из числа привлеченных к работе, а также несколько десятков охранников. Никаких разрешительных документов или лицензий на ведение бизнеса обнаружено не было. При этом власти Мьянмы изъяли около 30 терминалов спутниковой связи Starlink и коммуникационное оборудование, предположительно, использовавшееся для незаконных операций, говорится в статье.

Что касается терминалов Starlink, то двухпартийный комитет по экономике конгресса США в середине октября начал расследование о причастности этих систем спутниковой связи к работе мошеннических call-центров в Мьянме. Основателя компании Илона Маска могут вызвать для дачи показаний, передавало AFP.

Среди подневольных работников в KK-Park точно есть несколько россиян, сообщал «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин. Он принимал участие в освобождении четырех граждан России, похищенных из Таиланда и увезенных в Мьянму в мошеннические call-центры. По словам дипломата, россиян заманивают туда, пообещав работу моделями или рекламными агентами в Таиланде. Рекрутеры используют для этого телеграм-каналы и мессенджеры.