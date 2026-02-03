Пасынок главкома ВСУ рассказал о планах переезда в Россию

Иван Сырский (Фото: социальные сети)

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский рассматривает возможность переезда в Россию, но процесс получения гражданства приостановлен. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Обновлений (по получению российского гражданства. — РБК) пока никаких нет. Возможность (переезда в Россию. — РБК) рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе», — сказал Сырский-младший.

Иван Сырский проживает в Австралии. Он жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию вместе с братом и матерью. В марте 2024 года Иван обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Александр Сырский — военачальник, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ). Учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. В 1980-х переехал на Украину.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году Сырский служил в украинских вооруженных силах и прошел почти все ступени профессиональной военной карьеры — от командира взвода до замначальника генштаба ВСУ.

Командующим сухопутными войсками Сырский стал в августе 2019 года. На эту должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский.

8 февраля 2024 года Зеленский сообщил, что Сырский стал новым главкомом ВСУ.

В России Сырский объявлен в розыск. В конце 2022 года Следственный комитет России возбудил против него и других украинских военачальников уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В СК уточняли, что при организации российскими военными гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города».