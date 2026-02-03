Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина о сотрудничестве

Шойгу во время рабочей поездки в Мьянму передал лидеру страны послание Путина

Сергей Шойгу (Фото: аксим Блинов / ТАСС)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Мьянму передал лидеру страны послание президента России Владимира Путина с подтверждением нацеленности на углубление сотрудничества. Об этом Шойгу заявил в интервью ТАСС.

«Передал мьянманскому лидеру послание президента (...), в котором он подтвердил нацеленность на продвижение всего комплекса российско-мьянманских связей», — сказал Шойгу.

По его словам, послание соответствует достигнутым ранее на высшем уровне договоренностям и нацелено на углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Он отметил, что главная цель поездки — выразить поддержку руководству Мьянмы в связи с успешным проведением выборов «в условиях попыток извне навязать лживые нарративы об изоляции Мьянмы на международной арене».

«В действительности же мы видим, что этого не происходит», — добавил секретарь Совбеза.

Шойгу рассказал, что в состав российской делегации включили руководителей не только силовых, но и экономических ведомств, а также представителей российских компаний. По их линии провели отдельные контакты по отраслевым направлениям.

«Это позволило выработать конкретные алгоритмы для продвижения дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул Шойгу.

Россия и Мьянма активно развивают двустороннее сотрудничество. В ноябре 2025 года страны провели совместные военно-морские учения «Марумекс-2025» в северной части Андаманского моря. В них участвовали корабли Тихоокеанского флота — фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома».

28 октября Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз, а в сентябре Россия передала Мьянме вертолеты Ми-38Т — страна стала их первым иностранным эксплуатантом.