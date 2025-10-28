 Перейти к основному контенту
Общество
Россия и Мьянма отменили визовый режим

Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Россия и Мьянма 28 октября подписали соглашение о взаимной отмене виз. Подписи под договором поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Тан Свей на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщил МИД.

Два года назад страны открыли авиасообщение впервые с 1993 года. Рейсы проходили по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Но в 2025 году авиасообщение вновь приостановили после землетрясения в Мьянме.

Безвиз для россиян в Китае начался без отказов во въезде
Общество
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Российский союз туриндустрии (РСТ) не ожидает резкого повышения спроса на туры в Мьянму после отмены виз, сообщил РБК эксперт объединения, руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.

«На сегодняшний день Мьянма не готова конкурировать со своими соседями. <...> Интерес к турам в страну ограниченный. И мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз», — отметил Подколзин. По его словам, даже из столичного региона спрос на направление «эпизодический».

Тем не менее эксперт подчеркнул, что Мьянма — «достойная для посещения страна с богатой культурой и архитектурой», где есть всемирно известные достопримечательности, такие как пагода Шведагон, древняя столица Баган с тысячами ступ и пещеры Пиндайя.

По словам Подколзина, спрос может увеличить открытие прямых рейсов в Мьянму из Москвы, что «сделает путешествие более комфортным».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

