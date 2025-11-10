 Перейти к основному контенту
Мьянма стала первым иностранным эксплуатантом российских Ми-38Т

Мьянма получила вертолеты в сентябре этого года. Ми-38Т создан на базе гражданского вертолета Ми-38, до этого он не использовался за рубежом
Мин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн (Фото: cincds.gov.mm)

Военные Мьянмы представили пять новых самолетов и вертолетов, включая три российских вертолета Ми-38Т, сообщает Би-би-си.

Страна получила их в сентябре этого года. Одна из машин имеет VIP-конфигурацию и предназначена для перевозки высокопоставленных чиновников. Мьянма стала первым иностранным эксплуатантом Ми-38Т, отмечает UNITED24Media.

Военные также показали два военно-транспортных самолета Y8-F200W, которые были закуплены у Китая в мае и июне этого года.

На авиабазе Нейпьидо (столица страны) состоялась церемония ввода в эксплуатацию новых самолетов и вертолетов, на которой присутствовал главнокомандующий вооруженными силами, и.о. президента Мин Аун Хлайн. Он отметил, что с 2011 по 2025 год Военно-воздушные силы (ВВС) в 15 раз пополнили свой флот.

На церемонии состоялся воздушный парад, в нем участвовали четыре вертолета Ми-17, два Eurocopter, два Bell-206, два H-125, разведывательные самолеты MTX-1B и MTX-A, учебный самолет Grob-120 TP, транспортные самолеты ATR-72 и Beech-1900D, четыре самолета К-8, пять истребителей МиГ-29 и три Су-30.

В январе 2020 года компания «Рособоронэкспорт» объявила о заключении первого контракта с иностранным заказчиком на поставку транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т, произведенных на Казанском вертолетном заводе. В июле 2022 года Хлайн посетил предприятие.

Опытный образец Ми-38Т совершил первый полет осенью 2018 года, весной 2019-го серийная машина была продемонстрирована президенту Владимиру Путину в Казани. Летом вертолет был впервые представлен на форуме «Армия-2019».

Ми-38Т создан на базе гражданского вертолета Ми-38. В нем могут разместиться до 40 десантников. Вертолет может быть переоборудован в санитарный, также есть возможность установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Ми-38Т может развивать максимальную скорость до 300 км/час.

Елена Чернышова
Мьянма вертолеты Ми-38

