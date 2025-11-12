Россия и Мьянма проведут совместные морские учения в Андаманском море

Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения «Марумекс-2025» в северной части Андаманского моря с 13 по 14 ноября, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ), передает «Интерфакс».

О прибытии кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата «Маршал Шапошников», корвета «Гремящий» и большого морского танкера «Борис Бутома» пресс-служба российского посольства в Мьянме сообщила 11 ноября. Корабли прибыли в порт Тилава Мьянмы с дружественным визитом.

«В рамках программы визита запланированы встречи с руководством ВМС Мьянмы, а также серия протокольных и культурных мероприятий», — отметила пресс-служба ТОФ.

Учения направлены на развитие военно-морского сотрудничества и отработку мер по обеспечению безопасности судоходства и экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии, заявил ТОФ.

Россия и Мьянма 28 октября подписали соглашение о взаимной отмене виз. А в сентябре Россия передала Мьянме вертолеты Ми-38Т, страна стала их первым иностранным эксплуатантом.