 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Синоптик рассказал, когда в Москве немного потеплеет

В ночь на 3 февраля температура в Москве понизилась до минус 20 градусов
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ночь на 3 февраля температура в Москве достигла минус 20 градусов, а в Подмосковье термометр показал минус 26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины сейчас минус 20,0, в Подмосковье (Черусти) до минус 26,0. Небо на 50% прикрыто высококучевыми облаками с нижней границей 2500 м и выше. Без осадков. Ветер штиль. Влажность 84%. Атмосферное давление 746,5 мм рт. ст.», — написал синоптик.

Он добавил, что днем 3 февраля в Москве будет облачная погода без существенных осадков. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 2–7 м/с. Температура воздуха опустится до минус 12 — минус 15 градусов, что ниже климатической нормы на 7 градусов. При этом атмосферное давление будет расти и достигнет 751 мм рт. ст.

Синоптики предупредили об аномальном похолодании в ЦФО
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Тишковец отметил, что аномально морозная погода с падением температуры до минус 23 градусов по ночам и минус 14 градусов днем сохранится в столице до пятницы включительно. На выходных москвичам стоит ожидать потепления и снегопада.

Как сообщил синоптик ранее, 1 февраля в Москве зафиксировали самый морозный день зимы. В тот день максимальная температура в столице достигла минус 19,1 градуса, что на 13 градусов ниже климатической нормы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Погода Москва морозы
Материалы по теме
В Москве спрогнозировали 20-градусные морозы
Общество
«Яндекс Go» дал рекомендации по заказу такси в морозы
Общество
Жителей Московского региона предупредили о 26-градусном морозе ночью
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Семь детей госпитализировали после аварии с автобусом в Красноярском крае Общество, 08:24
За ночь над Россией сбили 10 беспилотников Политика, 08:14
Большие модели, малые прибыли: почему китайский ИИ не приносит денегПодписка на РБК, 08:06
МВД предлагает снизить значение размера наркотика Общество, 08:04
Российская экономика начала меняться под влиянием «феномена одиночек»Подписка на РБК, 08:01
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть Технологии и медиа, 08:01
Ставка, рубль, мир. Какие акции могут принести до 60% в 2026 годуПодписка на РБК, 08:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков сообщил о росте числа погибших белгородцев в 10 раз с начала года Политика, 07:54
Синоптик рассказал, когда в Москве немного потеплеет Город, 07:53
Reuters узнал, что в Иране «пала стена страха» после подавления протестов Политика, 07:38
В Москве спрогнозировали 20-градусные морозы Общество, 07:31
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Белый дом сообщил, когда встретятся Трамп и президент Колумбии Петро Политика, 07:12
Мертвый груз. Почему компании в России сворачивают обучение сотрудниковПодписка на РБК, 06:59