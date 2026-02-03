Синоптик рассказал, когда в Москве немного потеплеет

В ночь на 3 февраля температура в Москве понизилась до минус 20 градусов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ночь на 3 февраля температура в Москве достигла минус 20 градусов, а в Подмосковье термометр показал минус 26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины сейчас минус 20,0, в Подмосковье (Черусти) до минус 26,0. Небо на 50% прикрыто высококучевыми облаками с нижней границей 2500 м и выше. Без осадков. Ветер штиль. Влажность 84%. Атмосферное давление 746,5 мм рт. ст.», — написал синоптик.

Он добавил, что днем 3 февраля в Москве будет облачная погода без существенных осадков. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 2–7 м/с. Температура воздуха опустится до минус 12 — минус 15 градусов, что ниже климатической нормы на 7 градусов. При этом атмосферное давление будет расти и достигнет 751 мм рт. ст.

Тишковец отметил, что аномально морозная погода с падением температуры до минус 23 градусов по ночам и минус 14 градусов днем сохранится в столице до пятницы включительно. На выходных москвичам стоит ожидать потепления и снегопада.

Как сообщил синоптик ранее, 1 февраля в Москве зафиксировали самый морозный день зимы. В тот день максимальная температура в столице достигла минус 19,1 градуса, что на 13 градусов ниже климатической нормы.