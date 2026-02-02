 Перейти к основному контенту
Общество
0

Синоптики предупредили об аномальном похолодании в ЦФО

В ночь на 3 февраля в ЦФО температура воздуха может опуститься до минус 30 °C
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В ночь на 3 февраля на территории нескольких регионов Центрального федерального температура воздуха может опуститься до минус 30 °C, говорится на сайте Гидрометцентра.

Самые сильные холода ожидаются в Брянской, Белгородской и Смоленской областях, где ночью температура может достигать от минус 24 до минус 30 °C. В Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях холода могут окрепнуть до минус 28...29 °C.

Холода будут продолжаться до утра 4 февраля, с 30 января среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Москве
Общество
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Так, в ночь на 4 февраля в большинстве регионов температура опустится до минус 20...27 градусов, в некоторых она опустится еще ниже — в Белгородской области морозы могут окрепнуть до минус 28 °C, а в Тамбовской и Курской — до минус 27 °C.

Теги
Александра Озерова
синоптики Гидрометцентр Центральный федеральный округ холода морозы
