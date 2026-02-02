 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Синоптик рассказал о самом морозном дне зимы в Москве

В Москве 1 февраля зафиксирован самый морозный день зимы
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Москве 1 февраля зафиксирован самый морозный день зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Максимальная температура достигла минус 19,1 градуса, что на 13 градусов ниже климатической нормы. В Подмосковье в Волоколамске температура опустилась до минус 20,9  градуса, а в Можайске и Наро-Фоминске до минус 20 градусов — холоднее, чем зимой на Ямале и близко к субарктическому климату Туруханского края.

Сейчас на метеостанции ВДНХ термометр показывает минус 20,1 градуса, в Подмосковье от минус 19 до минус 26  градусов. «Небо полностью облачное, идет снег, видимость снижена до 4 км, ветер 1 м/с, влажность 81%, давление 743,8 мм рт. ст.», — добавил синоптик.

В течение 2 февраля в регионе сохранится аномально низкий температурный фон из-за тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем.

В Москве днем ожидается от минус 13 до минус 15 градусов, в Подмосковье от минус 12 до минус 17 градусов, что на 7–8 градусов ниже нормы. Эксперт также сообщил об ожидающемся небольшом снеге и западном ветре 3–8 м/с.

В Москве повысили температуру в теплосетях из-за морозов
Общество
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Накануне синоптики рассказали РБК, что на следующей неделе потепления в Москве и Подмосковье не ожидается. Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что, согласно прогнозам, в первой половине второй декады февраля возможен кратковременный рост температур, но холода вновь вернутся.

«По прогнозам, в первой половине второй декады февраля в столичный регион может прийти потепление до температуры воздуха около 0 градусов и слабых положительных значений. Так как февраль месяц зимний, погода будет переменчивой, и потепление сменится возвратом холодов», — сказал он.

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд добавил, что к концу недели морозы ослабнут, но говорить о потеплении пока рано. Холода эксперт объяснил антициклоном, который переносит «по-настоящему холодные воздушные массы», и повышенным давлением, вызывающим в том числе вымораживание приземного слоя.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Дуганова
морозы в Москве Евгений Тишковец синоптик
Материалы по теме
Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Москве
Общество
Москвичей предупредили о самых холодных сутках за зиму
Общество
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
У пропавшей Усольцевой обнаружились долги по штрафам ГИБДД Общество, 09:11
В Венеции начался традиционный карнавал. Видео Общество, 09:10
Китай меняет правила комплаенса в банках. Как это может коснуться россиянПодписка на РБК, 09:00
В список победителей «Грэмми-2026» вошли Леди Гага и Кендрик Ламар Общество, 08:57
Медведев рассказал, зачем он стрелял из пушки в сторону Финляндии Общество, 08:49
В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись 1334 человека Политика, 08:40
Как лучше заводить имущество в личный фонд: напрямую или через «дочку»Подписка на РБК, 08:34
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Над Россией за ночь сбили 31 дрон Политика, 08:25
Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков Общество, 08:23
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку» Политика, 08:23
Что делать с долгами при реструктуризацииПодписка на РБК, 08:09
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии Политика, 08:01
3-НДФЛ: тонкости, о которых не скажет налоговаяПодписка на РБК, 08:01