Синоптик рассказал о самом морозном дне зимы в Москве

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Москве 1 февраля зафиксирован самый морозный день зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Максимальная температура достигла минус 19,1 градуса, что на 13 градусов ниже климатической нормы. В Подмосковье в Волоколамске температура опустилась до минус 20,9 градуса, а в Можайске и Наро-Фоминске до минус 20 градусов — холоднее, чем зимой на Ямале и близко к субарктическому климату Туруханского края.

Сейчас на метеостанции ВДНХ термометр показывает минус 20,1 градуса, в Подмосковье от минус 19 до минус 26 градусов. «Небо полностью облачное, идет снег, видимость снижена до 4 км, ветер 1 м/с, влажность 81%, давление 743,8 мм рт. ст.», — добавил синоптик.

В течение 2 февраля в регионе сохранится аномально низкий температурный фон из-за тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем.

В Москве днем ожидается от минус 13 до минус 15 градусов, в Подмосковье от минус 12 до минус 17 градусов, что на 7–8 градусов ниже нормы. Эксперт также сообщил об ожидающемся небольшом снеге и западном ветре 3–8 м/с.

Накануне синоптики рассказали РБК, что на следующей неделе потепления в Москве и Подмосковье не ожидается. Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что, согласно прогнозам, в первой половине второй декады февраля возможен кратковременный рост температур, но холода вновь вернутся.

«По прогнозам, в первой половине второй декады февраля в столичный регион может прийти потепление до температуры воздуха около 0 градусов и слабых положительных значений. Так как февраль месяц зимний, погода будет переменчивой, и потепление сменится возвратом холодов», — сказал он.

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд добавил, что к концу недели морозы ослабнут, но говорить о потеплении пока рано. Холода эксперт объяснил антициклоном, который переносит «по-настоящему холодные воздушные массы», и повышенным давлением, вызывающим в том числе вымораживание приземного слоя.