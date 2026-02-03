 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский уволил посла Украины на Кубе после понижения дипотношений

Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины на Кубе Костюк

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины на Кубе Ирину Костюк. Это следует из указа, опубликованного на сайте украинского президента.

«Уволить Ирину Костюк с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Куба», — сказано в тексте документа.

В конце октябре 2025 года Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой. Кроме того, страна проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы».

Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений
Политика
Фото:emb.cu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, решение связано с бездействием кубинских властей в ответ на «массовый призыв кубинских граждан в российскую армию». До этого Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось, что в боях на Украине участвуют от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев.

При этом МИД Кубы отверг эти обвинения. В ведомстве подчеркнули, что они не имеют информации о кубинцах, которые участвуют в конфликте по своей воле, и отметили, что государство их не поддерживает и выступает против наемничества.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Зеленский Украина Куба увольнение посол
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
