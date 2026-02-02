 Перейти к основному контенту
Общество
Четверо подростков погибли при столкновении «Газели» и грузовика. Видео

Пять человек, включая четверых несовершеннолетних, погибли при ДТП с микроавтобусом в Рыбинском муниципальном округе на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального МВД в телеграм-канале.

Авария произошла на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» после того, как от грузовика, движущегося в сторону Красноярска, отсоединился прицеп и выехал на полосу встречного движения. Грузовик буксировал модульный дом, уточнили в ведомстве.

Прицеп столкнулся с пассажирской «Газелью» под управлением 52-летнего водителя.

«В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Кроме того, четыре человека были госпитализированы.

ДТП с рейсовым автобусом в Нижегородской области

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате ДТП погибли пять детей и один взрослый.

В региональном Минздраве сообщили, что на месте аварии работают несколько бригад врачей, передает агентство.

