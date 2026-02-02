Четверо подростков погибли при столкновении «Газели» и грузовика. Видео
Пять человек, включая четверых несовершеннолетних, погибли при ДТП с микроавтобусом в Рыбинском муниципальном округе на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального МВД в телеграм-канале.
Авария произошла на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» после того, как от грузовика, движущегося в сторону Красноярска, отсоединился прицеп и выехал на полосу встречного движения. Грузовик буксировал модульный дом, уточнили в ведомстве.
Прицеп столкнулся с пассажирской «Газелью» под управлением 52-летнего водителя.
«В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Кроме того, четыре человека были госпитализированы.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате ДТП погибли пять детей и один взрослый.
В региональном Минздраве сообщили, что на месте аварии работают несколько бригад врачей, передает агентство.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии