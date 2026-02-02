В правительстве Курской области заявили, что Хинштейн работает из дома

Александр Хинштейн (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Попавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает работать из дома после выписки из больницы. Об этом на заседании правительства рассказал и.о. губернатора, председатель правительства региона Александр Чепик.

«Александр Евсеевич продолжает работать с нами дистанционно, находясь дома», — сообщил он. Также он добавил, что все вопросы можно «мониторить через социальные сети» и попросил с пониманием отнестись к ситуации.

Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки по региону. Его машину занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Губернатор лечился в региональной больнице.

После того как ему сделали операцию, Хинштейн сообщил, что его «состояние оказалось хуже прогнозов»: врачи диагностировали у него перелом бедра, трех ребер и двух поперечных отростков позвоночника.

Александр Хинштейн стал губернатором Курской области в декабре 2024 года после отставки и.о. губернатора Алексея Смирнова. В сентябре 2025 года в регионе прошли выборы, на которых Хинштейн победил с результатом 86,92% голосов. 21 сентября он официально вступил в должность губернатора.

До занятия должности он возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Хинштейн был автором и соавтором более 250 законопроектов.