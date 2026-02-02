МИД назвал тему встречи Лаврова и министра иностранных дел Швейцарии

Сергей Лавров и Иньяцио Кассис (Фото: МИД России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассис преодоление кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Лавров и Кассис, также являющийся действующим председателем ОБСЕ, встретятся в Москве 6 февраля. Стороны будут искать решение «нынешнего глубокого кризиса» организации, подчеркнула дипломат. «Рассчитываем детально обсудить возможности действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном», — сказала Захарова.

Она также уточнила, что Кассис после встречи не планирует разговаривать с журналистами, а Лавров проведет брифинг.

О готовящейся поездке в Москву, а также о скором визите в Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ Кассис сообщил в конце января. Кассис тогда объяснил, что встречи с Россией и Украиной необходимы ради защиты мира и безопасности в Европе.

Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК назвал иллюзией роль организации в урегулировании на Украине. По его словам, ОБСЕ не может вести мониторинг перемирия, поскольку она дискредитировала себя в период реализации минских соглашений.