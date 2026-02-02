 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД назвал тему встречи Лаврова и министра иностранных дел Швейцарии

Сергей Лавров и Иньяцио Кассис
Сергей Лавров и Иньяцио Кассис (Фото: МИД России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассис преодоление кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Лавров и Кассис, также являющийся действующим председателем ОБСЕ, встретятся в Москве 6 февраля. Стороны будут искать решение «нынешнего глубокого кризиса» организации, подчеркнула дипломат. «Рассчитываем детально обсудить возможности действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном», — сказала Захарова.

Она также уточнила, что Кассис после встречи не планирует разговаривать с журналистами, а Лавров проведет брифинг.

Захарова назвала дату переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве
Политика
Сергей Лавров

О готовящейся поездке в Москву, а также о скором визите в Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ Кассис сообщил в конце января. Кассис тогда объяснил, что встречи с Россией и Украиной необходимы ради защиты мира и безопасности в Европе.

Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК назвал иллюзией роль организации в урегулировании на Украине. По его словам, ОБСЕ не может вести мониторинг перемирия, поскольку она дискредитировала себя в период реализации минских соглашений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Сергей Лавров Швейцария ОБСЕ
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Постпред России рассказал о контактах с представителем США в ОБСЕ
Политика
Постпред при ОБСЕ назвал точки соприкосновения России и Европы
Политика
Постпред при ОБСЕ назвал иллюзией ее роль в урегулировании на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты Финансы, 17:01
Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика Общество, 17:00
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году Экономика, 16:59
Tank 700 получил функцию голосового управления и сервисы «Яндекса» Авто, 16:57
Дуров заявил, что Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp Технологии и медиа, 16:52
Strategy в убытке по биткоину впервые с 2023 года. Какие потери Крипто, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске Общество, 16:42
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области Общество, 16:37
Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева Политика, 16:35
На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга Спорт, 16:34
В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола Общество, 16:30
Суд в Москве изменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич Общество, 16:29
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана. При чем тут Елена Троянская Life, 16:28