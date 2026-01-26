Постпред при ОБСЕ назвал иллюзией ее роль в урегулировании на Украине

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК рассказал, почему организация не может участвовать в урегулировании на Украине

Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

ОБСЕ не может вести мониторинг перемирия на Украине — организация дискредитировала себя в период реализации минских соглашений, заявил в интервью РБК постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Еще до начала СВО можно было сказать, что организация провалила тест на эффективность — это касается в первую очередь минских соглашений. Поэтому сейчас разговоры о подключении ее к формуле, которая, как ожидается, появится по итогам договоренностей по урегулированию украинского кризиса, в качестве мониторинговой команды лишены смысла», — сказал дипломат.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ действовала на востоке Украины с марта 2014 года по март 2022-го; ее деятельность прекратилась после того, как из-за позиции России не удалось продлить ее мандат. Задачей миссии было наблюдение, как соблюдается режим прекращения огня, и содействие диалогу. Ее развернули по запросу Киева при согласии всех 57 стран ОБСЕ. Миссия была гражданской и невооруженной.

Москва обвиняла СММ в предвзятости и в том, что она передавала данные со своих камер «украинским военным для корректировки огня и выявления перемещений техники». «Миссия прикрывала фортификационные работы ВСУ, занималась сбором данных чувствительного характера в интересах западных разведок», — заявила в ноябре 2022 года представитель МИД России.

По словам Полянского, сейчас «никто особо не заинтересован в том, чтобы ОБСЕ снова выполняла какие-то мониторинговые функции на Украине». «В случае ОБСЕ речь идет о том, чтобы организация снова нашла смысл своего существования. А он состоит в том, чтобы решить кризис европейской безопасности — понять, что пошло не так, исправить и выработать гарантии, чтобы подобное более не происходило, — заявил постпред России. — У организации, повторюсь, есть весь инструментарий, который необходимо оживлять, — вот на чем надо сосредоточиться, а не строить умозрительные планы о том, что, как только договорятся по Украине, ОБСЕ сразу же предложит свои мониторинговые услуги».

Собеседник РБК, однако, не исключил, что организация может быть задействована в урегулировании или постконфликтном развитии. «Все возможно, но говорить, что у ОБСЕ здесь как данность есть какая-то роль, я бы не стал. Организация себя дискредитировала. Ей надо измениться, чтобы ее о чем-то попросили. У некоторых же явно есть иллюзия, что у ОБСЕ априори есть здесь какая-то роль. Ее пока нет — такую роль надо заслужить», — резюмировал Полянский.