Захарова назвала дату переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

Глава МИД Швейцарии приедет в Россию 6 февраля, они с Лавровым обсудят «поиск путей преодоления глубокого кризиса ОБСЕ». Сейчас швейцарский министр находится в Киеве

Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис проведут переговоры в Москве 6 февраля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кассис прибудет в Россию в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (он возглавил организацию 1 января).

В повестке — «поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ», сообщила Захарова. Российская сторона рассчитывает обсудить возможности «по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном».

2 февраля Кассис прибыл в Киев. По словам министра, цель визита — подтвердить роль ОБСЕ в качестве площадки для диалога, а также готовность поддерживать усилия по достижению мира на основе международного права.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе Кассис уже говорил о планах Швейцарии в качестве председателя ОБСЕ сыграть посредническую роль в урегулировании между Россией и Украиной, передает Swissinfo. Министр сообщал, что в зависимости от развития ситуации планирует поездки в Киев, Москву и Вашингтон.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК допускал, что организация может быть задействована в урегулировании или постконфликтном развитии. В то же время он считает, что организация дискредитировала себя во время реализации минских соглашений и не может вести мониторинг перемирия.

В январе на заседании постоянного совета ОБСЕ Кассис заявил, что конфликт России и Украины «вверг организацию в самый серьезный кризис за всю ее историю». Кризис, по словам министра, должен не маргинализировать ОБСЕ, а стать стимулом к ее укреплению. Министр пообещал, что «как только обстоятельства позволят», ОБСЕ будет содействовать справедливому и устойчивому миру.