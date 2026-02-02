 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова назвала дату переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

Захарова: Лавров встретится с главой МИД Швейцарии в Москве 6 февраля
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Швейцарии приедет в Россию 6 февраля, они с Лавровым обсудят «поиск путей преодоления глубокого кризиса ОБСЕ». Сейчас швейцарский министр находится в Киеве
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис проведут переговоры в Москве 6 февраля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кассис прибудет в Россию в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (он возглавил организацию 1 января).

Глава МИД Швейцарии сообщил о скорой поездке в Москву и Киев
Политика
Иньяцио Кассис

В повестке — «поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ», сообщила Захарова. Российская сторона рассчитывает обсудить возможности «по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном».

2 февраля Кассис прибыл в Киев. По словам министра, цель визита — подтвердить роль ОБСЕ в качестве площадки для диалога, а также готовность поддерживать усилия по достижению мира на основе международного права.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе Кассис уже говорил о планах Швейцарии в качестве председателя ОБСЕ сыграть посредническую роль в урегулировании между Россией и Украиной, передает Swissinfo. Министр сообщал, что в зависимости от развития ситуации планирует поездки в Киев, Москву и Вашингтон.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК допускал, что организация может быть задействована в урегулировании или постконфликтном развитии. В то же время он считает, что организация дискредитировала себя во время реализации минских соглашений и не может вести мониторинг перемирия.

В январе на заседании постоянного совета ОБСЕ Кассис заявил, что конфликт России и Украины «вверг организацию в самый серьезный кризис за всю ее историю». Кризис, по словам министра, должен не маргинализировать ОБСЕ, а стать стимулом к ее укреплению. Министр пообещал, что «как только обстоятельства позволят», ОБСЕ будет содействовать справедливому и устойчивому миру.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Лавров МИД Швейцария ОБСЕ Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Глава МИД Швейцарии сообщил о скорой поездке в Москву и Киев
Политика
МИД назвал тему встречи Лаврова и министра иностранных дел Швейцарии
Политика
Трамп прилетел в Швейцарию для выступления на форуме в Давосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты Финансы, 17:01
Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика Общество, 17:00
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году Экономика, 16:59
Tank 700 получил функцию голосового управления и сервисы «Яндекса» Авто, 16:57
Дуров заявил, что Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp Технологии и медиа, 16:52
Strategy в убытке по биткоину впервые с 2023 года. Какие потери Крипто, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске Общество, 16:42
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области Общество, 16:37
Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева Политика, 16:35
На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга Спорт, 16:34
В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола Общество, 16:30
Суд в Москве изменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич Общество, 16:29
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана. При чем тут Елена Троянская Life, 16:28