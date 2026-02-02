 Перейти к основному контенту
В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Изменение пола и проведение соответствующих операций в Киргизии должно быть запрещено. Законопроект с таким предложением размещен на сайте парламента республики для общественного обсуждения под авторством депутата Марлена Маматалиева.

«Запись о поле (биологическом поле) в акте о рождении осуществляется на основании медицинского свидетельства о рождении, фиксирующего анатомические признаки новорожденного. Внесенная при государственной регистрации рождения запись о поле является окончательной и не подлежит изменению по достижении совершеннолетия, заявлению лица, решению суда, медицинским или иным заключениям», — говорится в тексте документа.

Путин подписал закон о запрете менять пол
Политика
Владимир Путин

Что касается несовершеннолетних лиц, законопроект подразумевает запрет любых действий, направленных на изменение их «полового самосознания или формирование представлений о возможности изменения пола».

В ряду родительских обязанностей прописано воспитание детей в соответствии с их биологическим полом. Кроме того, согласно законопроекту, матерью ребенка может быть признано только лицо женского пола, а отцом — только лицо мужского пола.

Медицинские вмешательства, проводимые с целью трансгендерного перехода, в соответствии с текстом документа, запрещены. Однако есть исключения в виде случаев лечения врожденных аномалий полового развития, которые должны быть подтверждены заключением врачебной комиссии и решением суда.

Депутат Марлен Маматалиев в марте 2024 года выдвинул инициативу запретить использование слов, связанных с религией, в названиях компаний. Этот закон был принят летом того же года.

В России закон, запрещающий смену пола, был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2023 года. Исключение — врожденные аномалии. Закон включает расторжение брака в случае трансгендерного перехода одним из супругов. Людям, изменившим пол, нельзя усыновлять детей и становиться опекунами.

В ноябре 2024 года Путин подписал закон, запрещающий усыновлять детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Антонова
Киргизия смена пола трансгендеры
