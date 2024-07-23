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Общество ,  
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В названиях компаний Киргизии запретили использовать религиозные термины

Фото: Владислав Ногай / ТАСС
Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Власти Киргизии запретили использование религиозных слов в названиях компаний и юридических лиц, сообщает пресс-служба президента страны Садыра Жапарова.

27 июня закон «О внесении изменения в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» принял жогорку кенеш, однопалатный парламент страны. 23 июля документ подписал президент.

Список запрещенных для бизнеса религиозных терминов утвердит кабмин Киргизии. Указывать подобные слова в названиях разрешат религиозным некоммерческим организациям, в уставе которых не ставится основной целью извлечение прибыли.

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Инициативу запретить использовать связанные с религией слова в названиях компаний в марте выдвинул депутат жогорку кенеша Марлен Маматалиев. По его словам, организаторы финансовых пирамид часто используют религиозные термины в названиях, чтобы сделать свои проекты привлекательнее и расширить аудиторию. Маматалиев отметил, что законопроект служит мерой предосторожности для предотвращения финансового мошенничества.

Теги
Киргизия религия предпринимательство
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