Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве

Песков: Путин может встретиться с Зеленским, но только в Москве

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Это остается нашей позицией», — ответил Песков.

Он также отметил, что Россия готова дальше продолжать работу по линии рабочих групп в интересах урегулирования на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что решение территориальных вопросов по Украине невозможно без прямого контакта с Путиным.

«Минимально мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что не намерен встречаться с российским лидером в Москве. По его словам, в ответ на такое приглашение он готов пригласить Путина в Киев.

