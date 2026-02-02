Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве
Президент России Владимир Путин может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Это остается нашей позицией», — ответил Песков.
Он также отметил, что Россия готова дальше продолжать работу по линии рабочих групп в интересах урегулирования на Украине.
Ранее Зеленский заявил, что решение территориальных вопросов по Украине невозможно без прямого контакта с Путиным.
«Минимально мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул президент Украины.
Он также отметил, что не намерен встречаться с российским лидером в Москве. По его словам, в ответ на такое приглашение он готов пригласить Путина в Киев.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии