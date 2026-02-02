 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве

Песков: Путин может встретиться с Зеленским, но только в Москве
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Это остается нашей позицией», — ответил Песков.

Он также отметил, что Россия готова дальше продолжать работу по линии рабочих групп в интересах урегулирования на Украине.

В Кремле сообщили о переносе срока новых переговоров по Украине
Политика
Дмитрий Песков

Ранее Зеленский заявил, что решение территориальных вопросов по Украине невозможно без прямого контакта с Путиным.

«Минимально мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что не намерен встречаться с российским лидером в Москве. По его словам, в ответ на такое приглашение он готов пригласить Путина в Киев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Владимир Зеленский переговоры Москва
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Зеленского
Политика
Песков заявил, что Россия не обсуждает перечни документов по Украине
Политика
Медведев заявил о неизменности условий переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео Общество, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидера Образование, 13:48
В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год Политика, 13:41
A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра» Спорт, 13:41
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезъян Общество, 13:36
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Что ждет рынок легковых автомобилей в 2026 году Компании, 13:30
МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами Политика, 13:28
В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро Общество, 13:25
Турагенты сообщили о росте нового дешевого способа отдохнуть на Мальдивах Экономика, 13:18
Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney Бизнес, 13:15
Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве Политика, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10