Политика⁠,
0

В новом проекте Конституции Казахстана сохранили статус русского языка

В проекте новой Конституции Казахстана статус русского языка остался без изменений — он по-прежнему закреплен как официальный.

«В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», — говорится в проекте, опубликованном на сайте Конституционного суда страны.

Государственным языком остается казахский.

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Политика
Касым-Жомарт&nbsp;Токаев и Владимир Путин

С осени прошлого года по предложению президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстане идет широкое обсуждение парламентской и конституционной реформ — в частности, глава государства предложил перейти к однопалатному парламенту.

В сводном проекте поправок изменения затронут 77 статей из 101.

Теги
Александра Озерова
Казахстан Конституция русский язык
