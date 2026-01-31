В новом проекте Конституции Казахстана сохранили статус русского языка
В проекте новой Конституции Казахстана статус русского языка остался без изменений — он по-прежнему закреплен как официальный.
«В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», — говорится в проекте, опубликованном на сайте Конституционного суда страны.
Государственным языком остается казахский.
С осени прошлого года по предложению президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстане идет широкое обсуждение парламентской и конституционной реформ — в частности, глава государства предложил перейти к однопалатному парламенту.
В сводном проекте поправок изменения затронут 77 статей из 101.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции