Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков
Правоохранительные органы задержали владельца сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где накануне погибли пять подростков, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Также был задержан его брат.
По версии следствия, они предоставляли услуги, не отвечающие требованиям пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержаны индивидуальный предприниматель и его брат», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
Накануне пять несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом, воспользовавшись услугами бани и сауны — в помещение их пустила администратор. По версии следствия, она, зная о наличии упомянутых нарушений, допустила подростков в помещение без родителей.
Не проконтролировав температуру в сауне, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Через некоторое время в здании начался пожар, подростки не смогли выбраться из помещения и погибли от отравления угарным газом.
Администратору предъявлено обвинение.
Помимо этого, правоохранители возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности — ст. 293 Уголовного кодекса.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции