Общество⁠,
0

Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков

Полиция задержала владельца сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков

Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков
Video

Правоохранительные органы задержали владельца сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где накануне погибли пять подростков, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Также был задержан его брат.

По версии следствия, они предоставляли услуги, не отвечающие требованиям пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержаны индивидуальный предприниматель и его брат», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

СК задержал администратора сауны, где погибли пять подростков
Общество

Накануне пять несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом, воспользовавшись услугами бани и сауны — в помещение их пустила администратор. По версии следствия, она, зная о наличии упомянутых нарушений, допустила подростков в помещение без родителей.

Не проконтролировав температуру в сауне, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Через некоторое время в здании начался пожар, подростки не смогли выбраться из помещения и погибли от отравления угарным газом.

Администратору предъявлено обвинение.

Помимо этого, правоохранители возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности — ст. 293 Уголовного кодекса.

