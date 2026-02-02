В Думе предложили обязать взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников

 Перейти к основному контенту
В Думе предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обязывает страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП при отягчающих обстоятельствах, сообщает «РИА Новости».

Документ будет внесен в Думу в понедельник. Он вводит обязанность Банка России публиковать статистику по регрессным требованиям и обязывает страховщиков предъявлять их при определенных обстоятельствах, включая умысел или опьянение водителя. Такие обстоятельства, случаи и порядки будет определять ЦБ.

Регресс — требование оплатить уже возмещенные страховщиком убытки.

Инициатива, как утверждают ее авторы, позволит исключить возможность отказа страховщиков от взыскания средств с недобросовестных водителей при ДТП. Регресс можно будет оплачивать через инфраструктуру электронного правительства.

Кроме того, взыскание регрессных требований по ОСАГО предлагается перевести на приказное судопроизводство, что должно упростить процедуру и сохранить право на обжалование.

ОСАГО — обязательный вид страхования для всех владельцев автомобилей в России. При возникновении аварийной ситуации расходы на возмещение ущерба берет на себя страховая компания.

НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады
Общество
Фото:Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Количество выплат по ОСАГО на сумму от 350 тыс. до 400 тыс. руб. за девять месяцев 2025 года выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Такие результаты показало исследование страховой компании «Согласие» и «Авито Авто».

Увеличилось и количество более скромных выплат. Так, число страховых выплат по 250–300 тыс. руб. выросло на 27%, по 150–200 тыс. руб. — на 24%, по 200–250 тыс. руб. — на 18%, по 300–350 тыс. руб. — на 14%.

Средняя выплата по ОСАГО с начала 2025 года составила 108 тыс. руб.

