В Думе предложили обязать взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников

В Думе предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обязывает страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП при отягчающих обстоятельствах, сообщает «РИА Новости».

Документ будет внесен в Думу в понедельник. Он вводит обязанность Банка России публиковать статистику по регрессным требованиям и обязывает страховщиков предъявлять их при определенных обстоятельствах, включая умысел или опьянение водителя. Такие обстоятельства, случаи и порядки будет определять ЦБ.

Регресс — требование оплатить уже возмещенные страховщиком убытки.

Инициатива, как утверждают ее авторы, позволит исключить возможность отказа страховщиков от взыскания средств с недобросовестных водителей при ДТП. Регресс можно будет оплачивать через инфраструктуру электронного правительства.

Кроме того, взыскание регрессных требований по ОСАГО предлагается перевести на приказное судопроизводство, что должно упростить процедуру и сохранить право на обжалование.

ОСАГО — обязательный вид страхования для всех владельцев автомобилей в России. При возникновении аварийной ситуации расходы на возмещение ущерба берет на себя страховая компания.

Количество выплат по ОСАГО на сумму от 350 тыс. до 400 тыс. руб. за девять месяцев 2025 года выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Такие результаты показало исследование страховой компании «Согласие» и «Авито Авто».

Увеличилось и количество более скромных выплат. Так, число страховых выплат по 250–300 тыс. руб. выросло на 27%, по 150–200 тыс. руб. — на 24%, по 200–250 тыс. руб. — на 18%, по 300–350 тыс. руб. — на 14%.

Средняя выплата по ОСАГО с начала 2025 года составила 108 тыс. руб.