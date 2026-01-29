НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады
Национальный автомобильный союз (НАС) попросил не штрафовать водителей за нарушение правил разметки на дорогах в снегопады. Союз направил соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом РБК сообщил вице-президент НАС Ян Хайцеэр.
Во время снегопадов водители часто получают штрафы за нарушение разметки, несмотря на то что саму разметку в таких погодных условиях иногда невозможно увидеть. При этом в некоторых регионах наказание отменили, однако в Москве правила продолжают действовать.
Юрист Антон Трефилов сообщил РБК, что инициатива НАС правильная, однако к этому необходим комплексный подход. Так, он предложил ввести мораторий на период снегопадов за нарушения, связанные с несоблюдением правил разметки.
Председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов также одобрил предложенные поправки, отметив, что разметка может быть не видна из-за ее плохого качества. Также ее можно не заметить при определенных погодных условиях. Несмотря на это, камеры видеофиксации не учитывают проблемы с видимостью и считывают нарушение разметки при любой погоде. По его словам, предложенная инициатива не отменяет существующих правил, а лишь приводит в соответствие действующее законодательство.
Гендиректор «Проправо» Елена Рудакова рассказала РБК, что за проезд по выделенным полосам в Москве штрафуют на 3 тыс. руб. Проезд по линиям островков безопасности и парковке обойдется в 500 руб. Пересечение стоп-линий или сплошных линий разметки, отделяющих обочины, обойдется нарушителям в 1,5 тыс. руб. Она отметила, что реализация подобной инициативы будет сложной, несмотря на ее рациональность.
В проекте бюджета Москвы на 2026–2028 годы предусмотрено поступление 25 млрд руб. от штрафов за нарушение ПДД. Общий объем штрафов всех типов заложен в объеме 86 млрд руб. Изменилось распределение поступлений. Ранее все суммы от штрафов зачисляли в региональные бюджеты, а теперь в них будет поступать всего четверть. Остальные 75% будут зачисляться в бюджет Москвы.
