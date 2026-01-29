 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады

Нацавтосоюз попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады
Фото: Armin Weigel / dpa / picture-alliance
Фото: Armin Weigel / dpa / picture-alliance

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил не штрафовать водителей за нарушение правил разметки на дорогах в снегопады. Союз направил соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом РБК сообщил вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

Во время снегопадов водители часто получают штрафы за нарушение разметки, несмотря на то что саму разметку в таких погодных условиях иногда невозможно увидеть. При этом в некоторых регионах наказание отменили, однако в Москве правила продолжают действовать.

Юрист Антон Трефилов сообщил РБК, что инициатива НАС правильная, однако к этому необходим комплексный подход. Так, он предложил ввести мораторий на период снегопадов за нарушения, связанные с несоблюдением правил разметки.

В России назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов также одобрил предложенные поправки, отметив, что разметка может быть не видна из-за ее плохого качества. Также ее можно не заметить при определенных погодных условиях. Несмотря на это, камеры видеофиксации не учитывают проблемы с видимостью и считывают нарушение разметки при любой погоде. По его словам, предложенная инициатива не отменяет существующих правил, а лишь приводит в соответствие действующее законодательство.

Гендиректор «Проправо» Елена Рудакова рассказала РБК, что за проезд по выделенным полосам в Москве штрафуют на 3 тыс. руб. Проезд по линиям островков безопасности и парковке обойдется в 500 руб. Пересечение стоп-линий или сплошных линий разметки, отделяющих обочины, обойдется нарушителям в 1,5 тыс. руб. Она отметила, что реализация подобной инициативы будет сложной, несмотря на ее рациональность.

Москвичам пообещали продолжение снегопада до конца недели
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В проекте бюджета Москвы на 2026–2028 годы предусмотрено поступление 25 млрд руб. от штрафов за нарушение ПДД. Общий объем штрафов всех типов заложен в объеме 86 млрд руб. Изменилось распределение поступлений. Ранее все суммы от штрафов зачисляли в региональные бюджеты, а теперь в них будет поступать всего четверть. Остальные 75% будут зачисляться в бюджет Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Яна Баширова Яна Баширова
штраф ПДД дорожная разметка
Материалы по теме
В России назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
Общество
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД
Политика
В Госдуме предложили вернуть скидку 50% на штрафы за нарушение ПДД
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС Политика, 13:02
Как Роттердамский кинофестиваль отрицает понятие хорошего вкуса Стиль, 12:58
Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево Бизнес, 12:58
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с сентября Инвестиции, 12:54
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян Технологии и медиа, 12:52
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших Политика, 12:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады Общество, 12:49
Аналитики оценили подорожание новостроек в Новой Москве за 2026 год Недвижимость, 12:46
В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра
РАДИО
 Бизнес, 12:44
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Куда сходить в феврале: ярмарки, лекции и классика в театре Life, 12:39
Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната Общество, 12:38