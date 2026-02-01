На Солнце зафиксировали мощные вспышки

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

На Солнце произошла сильная вспышка класса М, сообщила в телеграм-канале пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«В интервале времени с 5 до 8 утра по московскому времени зарегистрировано уже три таких вспышки. Слом тренда произошел совершенно неожиданно. По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более. На нашем светиле в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10», — говорится в публикации.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения. Выделяют пять основных классов: A, B, C, M и X. Вспышки классов A и B считаются слабыми и, как правило, не оказывают заметного влияния на Землю. Класс C также относится к умеренным событиям. Вспышки класса M являются сильными, иногда приводят к радиопомехам и магнитным бурям. Наиболее мощные вспышки класса X способны вызывать серьезные геомагнитные возмущения, сбои связи и работы спутников.

Самая мощная из них достигла пика в 13:02 мск с баллом М6.6. Ранее, в период с 05:00 до 07:30 мск, произошло три вспышки мощностью от М1.0 до М1.9. Вспышка уровня М2.89 была зарегистрирована в 13:13 мск, еще одна вспышка мощностью М2.4 произошла в 13:42 мск.

«В настоящее время активность пока не оказывает воздействия на Землю», — добавили в ИКИ РАН.

Ранее ученые ИКИ РАН сообщили, что самое большое из появившихся на Солнце в 2025 году скопление пятен пропало с его поверхности — «не осталось буквально ничего». Речь идет о комплексе солнечных пятен 4294-4296-4298, размер самых крупных из которых превышает диаметр Земли в несколько раз.

Уменьшение количества пятен, как правило, говорит о снижении числа вспышек на Солнце или об их полном отсутствии.