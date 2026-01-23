 Перейти к основному контенту
С поверхности Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Крупнейшее из возникавших на Солнце в прошлом году скоплений пятен исчезло — «не осталось буквально ничего». Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук ИКИ и ИСЗФ РАН.

Речь идет о комплексе солнечных пятен 4294-4296-4298 — они вышли на видимую сторону солнечного диска в конце ноября. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз.

Северное сияние в России и Европе после вспышки на Солнце. Фотогалерея
Фотогалерея 

Снижение числа пятен, как правило, говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии.

«Для сравнения, область 4341, породившая события предыдущей недели, в том числе крупнейший в XXI веке радиационный шторм, имела на момент этих событий площадь всего 500 единиц», — пояснили ученые.

В начале декабря комплекс прошел через центральную линию Солнце — Земля, при этом оставаясь аномально спокойным. На пике он имел суммарную площадь около 2300 единиц (миллионных долей солнечной полусферы) — одно из самых больших значений в истории.

При этом, указали в ИКИ РАН, исчезнувший комплекс пятен так ни разу не вызвал значительных выбросов — вся энергия и масса были поглощены Солнцем.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (от слабых к сильным). Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности.

  • A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.
  • B-класс — незначительные вспышки, едва заметные над фоновым солнечным излучением.
  • C-класс — также незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.
  • M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые представляют опасность для космонавтов.
  • X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

Анастасия Лежепекова
Солнце вспышка на Солнце астрономы ученые
