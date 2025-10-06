 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Камчатке нашлась пропавшая группа из шести туристов

МЧС: пропавшая на Камчатке группа из шести туристов вышла на связь

В Елизовском районе Камчатского края пропала туристическая группа, состоящая из шести человек, которая направилась на автомобиле в район урочища «Аквариум», сообщает глава краевого управления МЧС Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Туристы выехали 3 октября. «[Они] должны были вернуться 05.10.2025, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили», — написал Лебедев. Он добавил, что за прошедшие сутки в районе поиска выпал обильный мокрый снег, после чего родственники потерявшихся забили тревогу. Глава МЧС отметил, что группа не была зарегистрирована.

Глава ведомства добавил, что группа спасателей — восемь человек и четыре единицы техники — выехали к предполагаемому месту пропажи туристов.

Число погибших участников восхождения на вулкан Камчатки выросло до двух
Общество
Вид на Вилючинский вулкан

Позже ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Камчатке сообщил, что числившиеся пропавшими туристы вышли на связь. «Туристы вышли на связь, с ними все в порядке, подъезжают к поселку Северные Коряки. По их словам, они сегодня и планировали вернуться», — рассказали в ведомстве.

Затем Лебедев уточнил, что группа отправилась к урочищу «Аквариум» не на автомобиле, а на моторных лодках. «Следуют домой. В помощи не нуждаются. Вот такая «мутная» история. Спасателям, выехавшим на поиски дан «отбой»... Родственникам «потеряшек» желательно бы четче знать ситуацию перед звонком в 112. Все же между поездкой на автомобиле и на лодке есть разница. Заодно, неплохо было бы знать время возврата, чтобы мы по лесам зря не мотались», — написал он.

Ранее о пропаже туристов в районе Усть-Камчатска сообщали в июле. По данным камчатского следственного отдела на транспорте, 4 июля 2025 года двое мужчин и женщина вышли на самодельном катамаране в акваторию Берингова моря. С тех пор сведений об их местонахождении не было.

Егор Алимов
