На Камчатке нашлась пропавшая группа из шести туристов

В Елизовском районе Камчатского края пропала туристическая группа, состоящая из шести человек, которая направилась на автомобиле в район урочища «Аквариум», сообщает глава краевого управления МЧС Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Туристы выехали 3 октября. «[Они] должны были вернуться 05.10.2025, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили», — написал Лебедев. Он добавил, что за прошедшие сутки в районе поиска выпал обильный мокрый снег, после чего родственники потерявшихся забили тревогу. Глава МЧС отметил, что группа не была зарегистрирована.

Глава ведомства добавил, что группа спасателей — восемь человек и четыре единицы техники — выехали к предполагаемому месту пропажи туристов.

Позже ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Камчатке сообщил, что числившиеся пропавшими туристы вышли на связь. «Туристы вышли на связь, с ними все в порядке, подъезжают к поселку Северные Коряки. По их словам, они сегодня и планировали вернуться», — рассказали в ведомстве.

Затем Лебедев уточнил, что группа отправилась к урочищу «Аквариум» не на автомобиле, а на моторных лодках. «Следуют домой. В помощи не нуждаются. Вот такая «мутная» история. Спасателям, выехавшим на поиски дан «отбой»... Родственникам «потеряшек» желательно бы четче знать ситуацию перед звонком в 112. Все же между поездкой на автомобиле и на лодке есть разница. Заодно, неплохо было бы знать время возврата, чтобы мы по лесам зря не мотались», — написал он.

Ранее о пропаже туристов в районе Усть-Камчатска сообщали в июле. По данным камчатского следственного отдела на транспорте, 4 июля 2025 года двое мужчин и женщина вышли на самодельном катамаране в акваторию Берингова моря. С тех пор сведений об их местонахождении не было.