Общество
0

В Новой Москве супруги обнаружили в рыбе шарики ртути

В Новой Москве покупатели обнаружили шарики ртути в упаковке с малосольной рыбой, купленной в одном из магазинов города, сообщают «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По информации «МК», рыба была приобретена супружеской парой в магазине «Красное и белое» в поселке Внуково. «КП» сообщает, что обращение в полицию было зарегистрировано в Троицком и Новомосковском административных округах.

В результате инцидента никто не пострадал, шарики ртути были изъяты.

РБК обратился за комментарием в пожарно-спасательный центр.

СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани у ребенка от напитка
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В конце декабря управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование из-за продажи напитка Aloe Vera с примесью ацетона.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы для лабораторных исследований. Сети «Магнит» (АО «Тандер») было выдано предписание о прекращении продаж партии напитка, также его реализацию приостановили через систему маркировки «Честный знак».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
При участии
Ольга Ваганова
Москва ртуть рыба
