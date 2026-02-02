В Новой Москве супруги обнаружили в рыбе шарики ртути

В Новой Москве покупатели обнаружили шарики ртути в упаковке с малосольной рыбой, купленной в одном из магазинов города, сообщают «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По информации «МК», рыба была приобретена супружеской парой в магазине «Красное и белое» в поселке Внуково. «КП» сообщает, что обращение в полицию было зарегистрировано в Троицком и Новомосковском административных округах.

В результате инцидента никто не пострадал, шарики ртути были изъяты.

РБК обратился за комментарием в пожарно-спасательный центр.

В конце декабря управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование из-за продажи напитка Aloe Vera с примесью ацетона.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы для лабораторных исследований. Сети «Магнит» (АО «Тандер») было выдано предписание о прекращении продаж партии напитка, также его реализацию приостановили через систему маркировки «Честный знак».