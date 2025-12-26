 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Елисейском дворце признали неизбежность диалога с Путиным

FT: в Елисейском дворце признали неизбежность переговоров с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению французского чиновника, «нет другого решения, кроме как продолжать попытки» убеждать Россию в осуществимости мирного плана. Он отметил неминуемость прямого диалога с Путиным
Елисейский дворц
Елисейский дворц (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

На каком-то этапе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине европейцам придется вступать в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил The Financial Times французский чиновник, близкий к Елисейскому дворцу.

Он рассказал, что европейские лидеры планируют новый раунд переговоров с «коалицией желающих». Чиновник считает, что «нет другого решения, кроме как продолжать попытки» убеждать Россию в осуществимости плана по Украине, подчеркнув неизбежность прямых переговоров с Путиным.

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

Макрон рассказал, когда продолжатся переговоры о гарантиях Украине
Политика
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Аналогичное заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита Евросоюза, состоявшегося 18–19 декабря в Брюсселе. Макрон тогда предложил Европе возобновить переговоры с российским лидером в целях урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

Президент Франции подчеркнул, что как европейцы, так и украинцы заинтересованы в нахождении подходящей основы для восстановления контактов. В июне он сделал аналогичное заявление, призвав Европу обратить внимание на перспективы диалога с Россией, поскольку, по его мнению, она не должна находиться в состоянии постоянной эскалации, бесконечно наращивая вооружения.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». Le Mondе со ссылкой на Елисейский дворец позднее написала, что в администрации президента Франции поприветствовали готовность российского лидера к диалогу с французским коллегой.

Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Франция Владимир Путин диалог Россия урегулирование конфликта Украина
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
