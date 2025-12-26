По мнению французского чиновника, «нет другого решения, кроме как продолжать попытки» убеждать Россию в осуществимости мирного плана. Он отметил неминуемость прямого диалога с Путиным

Елисейский дворц (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

На каком-то этапе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине европейцам придется вступать в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил The Financial Times французский чиновник, близкий к Елисейскому дворцу.

Он рассказал, что европейские лидеры планируют новый раунд переговоров с «коалицией желающих». Чиновник считает, что «нет другого решения, кроме как продолжать попытки» убеждать Россию в осуществимости плана по Украине, подчеркнув неизбежность прямых переговоров с Путиным.

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

Аналогичное заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита Евросоюза, состоявшегося 18–19 декабря в Брюсселе. Макрон тогда предложил Европе возобновить переговоры с российским лидером в целях урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

Президент Франции подчеркнул, что как европейцы, так и украинцы заинтересованы в нахождении подходящей основы для восстановления контактов. В июне он сделал аналогичное заявление, призвав Европу обратить внимание на перспективы диалога с Россией, поскольку, по его мнению, она не должна находиться в состоянии постоянной эскалации, бесконечно наращивая вооружения.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». Le Mondе со ссылкой на Елисейский дворец позднее написала, что в администрации президента Франции поприветствовали готовность российского лидера к диалогу с французским коллегой.